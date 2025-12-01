Netflix enthüllt offiziellen Trailer zur neuen Serie «The Town»

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Trailer zur neuen Thrillerserie «The Town» veröffentlicht. Darin geraten mehrere Freunde, die finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, in ein gefährliches Chaos, als sie in ihrer Heimatstadt zufällig auf eine gestohlene Geldsumme stoßen. Der Fund stellt nicht nur ihre Moral, sondern auch ihre Freundschaften und Loyalitäten auf eine harte Probe.
«The Town» erzählt von zwei entfremdeten Brüdern und ihrer gemeinsamen Freundin, die eines Tages ein Vermögen entdecken und damit unfreiwillig ein Katz-und-Maus-Spiel auslösen, das sie tiefer in kriminelle Strukturen und unvorhersehbare Bedrohungen zieht. Schnell müssen sie entscheiden: Hören sie auf die Vernunft oder riskieren sie alles, um ihrem bisherigen Leben zu entfliehen?
Die Serie stammt von Regisseur Seren Yüce und den Autoren Deniz Karaoğlu und Doğu Yaşar Akal. Produziert wird sie von Bir Film, Executive Producer sind Ersan Çongar und Cihan Aslı Filiz. Zum umfangreichen Ensemble gehören unter anderem Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Büşra Develi, Kerem Can und Açelya Devrim Yılhan sowie viele weitere Darstellerinnen und Darsteller.
