«Dick Clarks New Years Rockin Eve»: Chance the Rapper und Julianne Hough neu an Bord

US-Fernsehen

ABC stellt die Co-Hosts für die Sylvester-Show vor und stärkt die Show mit prominenter Unterstützung aus Musik, Entertainment und Sport.

ABC und Dick Clark Productions haben die Co-Hosts für das diesjährigebekanntgegeben. Wie gewohnt führt Ryan Seacrest live aus dem Herzen des Times Square durch die größte Silvesterparty der USA, diesmal erneut unterstützt von Rita Ora, die auch 2026 den legendären Countdown in New York mitmoderiert. Produziert wird das Event von Dick Clark Productions. Ryan Seacrest, Michael Dempsey und Barry Adelman fungieren als Executive Producer.Neu im Team ist Chance the Rapper, der die Show aus seiner Heimatstadt Chicago begleiten und den Central-Time-Zone-Countdown anführen wird. Auch Las Vegas bekommt ein frisches Moderationsduo: NFL-Legende Rob Gronkowski kehrt zurück und erhält Unterstützung von Julianne Hough, die ihr Co-Hosting-Debüt bei der traditionsreichen Silvestershow gibt. Details zu den Feierlichkeiten in Puerto Rico folgen in Kürze.«Dick Clarks New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest 2026» startet am Mittwoch, 31. Dezember, ab 20:00 Uhr live auf ABC und ist am Folgetag auf Hulu abrufbar. Die jährliche Show ist seit Jahren das erfolgreichste New-Years-Eve-Special im US-Fernsehen und hat immer wieder ikonische Auftritte geliefert  von Taylor Swifts «1989»-Medley bis zu Carrie Underwoods spektakulärer Performance im vergangenen Jahr, die mehr als 29 Millionen Zuschauer um Mitternacht erreichte.