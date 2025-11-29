Eva Green stößt zu «Wednesday»

US-Fernsehen

Netflix hat bestätigt, dass Eva Green in der dritten Staffel von «Wednesday» Morticias Schwester Ophelia spielen wird.

Netflix hat die nächste große Casting-Überraschung für die dritte Staffel vonenthüllt: Eva Green («Miss Peregrines Home for Peculiar Children», «Dark Shadows») übernimmt die Rolle der Ophelia, der Schwester von Morticia Addams. Die Schauspielerin steigt damit in eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes ein. Staffel zwei rangierte nach ihrem Start Anfang des Jahres bereits als viertmeistgesehene englischsprachige Serie aller Zeiten  Staffel eins hält weiterhin den Rekord.Die Showrunner und Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar zeigten sich begeistert von Greens Verpflichtung. Eva Green hat immer eine elektrisierende, einzigartige Präsenz auf der Leinwand  elegant, unheimlich und wunderschön unberechenbar. Diese Eigenschaften machen sie zur perfekten Wahl für Aunt Ophelia, erklärten die beiden gegenüber Tudum.com. Wir sind gespannt, wie sie die Figur transformiert und Wednesdays Welt erweitert.Auch Green selbst äußerte sich zur Besetzung: Ich freue mich sehr, Teil der düster verdrehten Welt von «Wednesday» zu werden  als Tante Ophelia. Diese Serie ist so herrlich dunkel und witzig, ich kann es kaum erwarten, meinen eigenen Hauch von Verrücktheit in die Addams-Familie zu bringen.Weitere Cast- und Produktionsdetails für die dritte Staffel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In der Kernbesetzung bleiben Jenna Ortega als Wednesday Addams, Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones und Fred Armisen. Tim Burton bleibt als Executive Producer an Bord, während MGM Television erneut produziert.