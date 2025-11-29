«Like Water for Chocolate»: HBO kündigt finale Staffel für Februar an

HBO hat den Starttermin für die zweite und finale Staffel von «Like Water for Chocolate» bekannt gegeben. Die neuen Folgen laufen ab Sonntag, 15. Februar, um 20 Uhr auf HBO Latino und stehen parallel auf HBO Max zur Verfügung. Insgesamt umfasst die Abschlussrunde sechs Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden das Finale folgt am 22. März.
In der zweiten Staffel rückt die zweite Hälfte von Laura Esquivels berühmtem Roman in den Mittelpunkt. Tita, die im einfühlsamen Dr. Brown die Möglichkeit eines neuen Lebens erkennt, muss sich erneut ihrer Vergangenheit stellen: Pedro kehrt zurück und mit ihm eine verbotene Liebe, die Regeln, Traditionen und gesellschaftliche Erwartungen herausfordert. Vor dem Hintergrund eines von Gewalt und politischer Umwälzung geprägten Mexikos führen Traumata, Geheimnisse und Verluste alle Figuren an ihre emotionalen Grenzen. Die Frage bleibt: Wie viel sind sie bereit zu riskieren, um Liebe und Freiheit zu finden?
Typisch für die Serie bleibt die Verbindung aus magischem Realismus, traditionellen mexikanischen Gerichten und kulturellen Ritualen. Die bildgewaltige Inszenierung greift erneut die Motive von Leidenschaft, familiären Bindungen und jahrhundertealten Traditionen auf. Zur Besetzung der finalen Staffel gehören Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman und Louis David Horné.
Produziert wurde die Serie als HBO Original von Warner Bros. Discovery und Salma Hayek Pinaults Ventanarosa, gemeinsam mit Endemol Shine North America und Boomdog. Zu den Executive Producern zählen unter anderem Hayek Pinault, José Tamez, Siobhan Flynn und Showrunner Jerry Rodríguez. Regie führt Julián de Tavira, während Silvia Ortega Vettoretti als Head Writer verantwortlich zeichnet.
