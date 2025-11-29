Prime Video starte «Scarpetta» im März

US-Fernsehen

Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis führen die Serienadaption der Bestseller von Patricia Cornwell an.

Prime Video hat den Premierentermin der neuen Thrillerserieveröffentlicht. Die Serienadaption basiert auf Patricia Cornwells weltweit erfolgreichen Kay-Scarpetta-Romanen, die seit 1990 mehr als 120 Millionen Exemplare verkauft haben. Die Produktion von Amazon MGM Studios und Blumhouse Television feiert am 11. März 2026 Premiere.«Scarpetta» erzählt die Geschichte der forensischen Pathologin Kay Scarpetta, gespielt von Nicole Kidman, die in zwei Zeitebenen zwischen ihrer Vergangenheit in den späten 1990ern und ihrer Rückkehr in die Gegenwart pendelt. Dort übernimmt sie erneut das Amt der Gerichtsmedizinerin ihrer Heimatstadt und ermittelt in einem brutalen Mordfall, während alte Konflikte und verdrängte Geheimnisse zunehmend an die Oberfläche dringen. Parallel dazu wird ein 28 Jahre alter Fall wieder relevant  und droht, ihr Lebenswerk zu zerstören.Die Serie verfolgt dabei sowohl die psychologische Tiefe der Figuren als auch die forensischen Details der Ermittlungsarbeit. Neben Kidman spielt Jamie Lee Curtis ihre Schwester Dorothy Farinelli, Bobby Cannavale übernimmt die Rolle des Detectives Pete Marino, Simon Baker ist FBI-Profiler Benton Wesley, und Ariana DeBose spielt Scarpetta-Nichte Lucy Watson. In der zweiten Zeitebene verkörpern Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale und Hunter Parrish die jüngeren Versionen der Hauptfiguren.Showrunnerin, Autorin und Executive Producerin Liz Sarnoff («Barry», «Lost») entwickelte die Serie. David Gordon Green führte bei fünf Episoden Regie und fungiert ebenfalls als Executive Producer. Weitere Executive Producer sind unter anderem Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Patricia Cornwell sowie Jason Blum.