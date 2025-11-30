«Miraculous World: Tokyo Stellar Force» geht im Februar los

Disney Branded Television hat den neuen Trailer zu «Miraculous World: Tokyo Stellar Force» veröffentlicht. Das einstündige Special von Miraculous Corp. feiert in den USA am Samstag, 29. November, um 11:00 Uhr seine Premiere beim Disney Channel, gefolgt von einer Ausstrahlung am nächsten Abend um 20:00 Uhr bei Disney XD. Ab dem 27. Februar 2026 wird der Film auf Disney+ abrufbar sein, bevor er schrittweise weltweit ausgerollt wird.
In «Miraculous World: Tokyo Stellar Force» treffen Marinette und Kagami in Tokio erneut aufeinander und stehen schon bald einem neuen Gegner gegenüber. Der mysteriöse Moddler verwandelt unschuldige Menschen in riesige Kaijus und stürzt die Stadt ins Chaos. Ladybug muss ein zersplittertes Team japanischer Superhelden vereinen, das sich zur legendären Tokyo Stellar Force formiert. Mit neuen Superkräften, Hightech-Ausrüstung, energiegeladenen Waffen und fusionierbaren Raumschiffen, die sich zu einem gigantischen Roboter vereinen lassen, definiert das Team den Begriff Heldentum völlig neu.
Das Special ist zugleich ein erster Vorgeschmack auf die neue Anime-Serie «Miraculous Stellar Force», die 2027 startet. Die 2D-Produktion, entwickelt von Thomas Astruc, spielt an einer internationalen Schule in Tokio, an der eine diverse Gruppe Jugendlicher entdeckt, dass sie die neuen Hüter der zerbrochenen Stellar-Matrix sind einer uralten kosmischen Waffe. Im Zentrum stehen Miki, Mayotte und Yu Lu, die lernen müssen, ihre Konflikte zu überwinden und sich größeren Bedrohungen wie Moddler und dem geheimnisvollen Supreme zu stellen.
