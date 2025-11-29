BritBox startet 2026 mit «Riot Women»

US-Fernsehen

Der US-Streamingdienst der BBC stellt auch sein Winterprogramm vor.

Ab 14. Januar präsentiert der Streamingdienst die neue, von Sally Wainwright («Happy Valley») geschaffene Serie. Darin finden fünf Frauen in den Wechseljahren  gespielt von Joanna Scanlan, Tamsin Greig, Lorraine Ashbourne, Taj Atwal und Rosalie Craig  durch die Gründung einer Punkband zu Selbstbewusstsein, Rebellion und neuer Lebensfreude. Zum Start erscheinen zwei Episoden.Bereits am 1. Januar kehrt die Erfolgsseriefür ihre zehnte Staffel zurück. Die Ermittlerinnen Tosh und Carter sehen sich dabei einem besonders belastenden Fall auf den abgelegenen schottischen Inseln gegenüber. Für Weihnachtsstimmung sorgen zudem brandneue Specials von «Death in Paradise» und «Beyond Paradise». Ergänzt wird das Feiertagsprogramm von festlichen Episoden aus «Motherland», «Mrs. Browns Boys» und «Gardeners World».Weiterhin setzt BritBox auf preisgekrönte Dramaserien: Die dritte Staffel von «Blue Lights», Gewinner des BAFTA 2025 als Beste Dramaserie, läuft derzeit wöchentlich und endet am 18. Dezember. Die realistische Polizeiserie aus Belfast wurde bereits um eine vierte Staffel verlängert.