US-Fernsehen

BritBox startet 2026 mit «Riot Women»

von

Der US-Streamingdienst der BBC stellt auch sein Winterprogramm vor.

Ab 14. Januar präsentiert der Streamingdienst die neue, von Sally Wainwright («Happy Valley») geschaffene Serie «Riot Women». Darin finden fünf Frauen in den Wechseljahren  gespielt von Joanna Scanlan, Tamsin Greig, Lorraine Ashbourne, Taj Atwal und Rosalie Craig  durch die Gründung einer Punkband zu Selbstbewusstsein, Rebellion und neuer Lebensfreude. Zum Start erscheinen zwei Episoden.

Bereits am 1. Januar kehrt die Erfolgsserie «Shetland» für ihre zehnte Staffel zurück. Die Ermittlerinnen Tosh und Carter sehen sich dabei einem besonders belastenden Fall auf den abgelegenen schottischen Inseln gegenüber. Für Weihnachtsstimmung sorgen zudem brandneue Specials von «Death in Paradise» und «Beyond Paradise». Ergänzt wird das Feiertagsprogramm von festlichen Episoden aus «Motherland», «Mrs. Browns Boys» und «Gardeners World».

Weiterhin setzt BritBox auf preisgekrönte Dramaserien: Die dritte Staffel von «Blue Lights», Gewinner des BAFTA 2025 als Beste Dramaserie, läuft derzeit wöchentlich und endet am 18. Dezember. Die realistische Polizeiserie aus Belfast wurde bereits um eine vierte Staffel verlängert.

Kurz-URL: qmde.de/166744
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHerzkino: Heiligabend zwischen Bombenalarm und Weihnachtswundernächster ArtikelDie Kritiker: «Liebesbrief an Jenny»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen BET+ kündigt «Never Alone for Christmas: Memphis» für den 11. Dezember an US-Fernsehen Eva Green stößt zu «Wednesday» US-Fernsehen Prime Video starte «Scarpetta» im März US-Fernsehen HBO Max erweitert «Chespirito»-Universum US-Fernsehen «Sean Combs: The Reckoning» startet im Dezember US-Fernsehen Amazon baut «Barbershop»-Serie weiter aus US-Fernsehen Hulu verlängert «The Secret Lives of Mormon Wives»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung