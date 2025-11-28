Quotennews

Stuttgart kommt mit soliden Quoten aus Holland zurück

von

Der VfB Stuttgart musste zu den Go Ahead Eagles ins niederländische Deventer reisen.

Gestern lief bei RTL wie so oft in dieser Zeit wieder ein Fußball-Spiel. Dabei handelte es sich dieses Mal aber nicht um die zweite Liga der Männer, sondern um die «Europa League». In jener musste der VfB Stuttgart zu den Go Ahead Eagles ins niederländische Deventer reisen. Gelohnt hat sich dieser Ausflug, schließlich konnten die Schwaben in der Ferne mit 4:0 auftrumpfen. Doch wie schlug sich das Ganze am TV-Markt?

Mitfiebern wollten ab 21.00 Uhr im Schnitt 0,47 Millionen 14-49-Jährige - ein immerhin passabler Marktanteil von 12,7 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, der RTL nach einem kurzen Joko & Klaas-Film die Zielgruppen-Führung brachte. Beim Gesamtpublikum kamen zunächst mäßige 8,6 Prozent bei 1,91 Millionen zusammen. 14-49-Jährige waren schließlich zu identischer Zielgruppen-Reichweite in Hälfte zwei dabei, die dem Ausgang zur späteren Zeit etwas erhöhte 14,1 Prozent einbrachten. Insgesamt kraxelte die Partie im Verlauf merklicher auf schöne 12,9 Prozent durch 2,27 Millionen.

Die Nachberichte konnten zunächst in beiden Altersklassen ein gutes Niveau von über 13 Prozent halten. Nach 23.00 Uhr ließen die auslaufenden Rahmenberichte dann aber doch ein ganzes Stück in den einstelligen Bereich nach. Mit eben dieser Einstelligkeit musste zum Start in die Primetime übrigens auch ein «RTL Aktuell Spezial» leben, welches lediglich auf blasse 7,5 Prozent der Jüngeren (0,28 Millionen) wie 4,1 Prozent gesamt (0,94 Millionen) kam.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
