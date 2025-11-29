TV-News

HBO zeigt neue Musik-Doku über Wizkid

Am 11. Dezember erscheint der Film «Music Box: Wizkid: Long Live Lagos» bei HBO Max.

HBO setzt seine renommierten Musikdokumentationen fort und widmet den nächsten Teil der «Music Box»-Reihe dem nigerianischen Superstar Wizkid. «Music Box: Wizkid: Long Live Lagos» feiert am Donnerstag, 11. Dezember, um 21:00 Uhr seine Premiere auf HBO und steht parallel auf HBO Max bereit.

Der neue Film von Regisseur Karam Gill («Untrapped: The Story of Lil Baby») begleitet Wizkid auf dem Weg zu seinem historischen Konzert im Tottenham Hotspur Stadium  als erster afrikanischer Künstler überhaupt, der dort headlinte. Die Doku beleuchtet, wie der Grammy-Gewinner mit seiner Musik internationale Wahrnehmungen verschiebt, koloniale Narrative herausfordert und afrikanischen Stolz weltweit sichtbar macht.

Geboren in Lagos, stieg Wizkid ohne nennenswerte Industrie-Strukturen im eigenen Land zum global erfolgreichsten afrikanischen Musiker auf. Der Film zeigt ihn zwischen Nigeria und London, spricht mit Fans, Wegbegleitern und Musikexperten  und ordnet seine Karriere in den komplexen historischen Kontext zwischen Großbritannien und Nigeria ein. Neben Wizkid selbst kommen unter anderem Femi Anikulapo-Kuti, Managerin Jada Pollock, UK-Radiohost Julie Adenuga und Native-Magazine-Chef Seni Saraki zu Wort.



