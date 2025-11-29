HBO zeigt neue Musik-Doku über Wizkid

HBO setzt seine renommierten Musikdokumentationen fort und widmet den nächsten Teil der «Music Box»-Reihe dem nigerianischen Superstar Wizkid. «Music Box: Wizkid: Long Live Lagos» feiert am Donnerstag, 11. Dezember, um 21:00 Uhr seine Premiere auf HBO und steht parallel auf HBO Max bereit.
Der neue Film von Regisseur Karam Gill («Untrapped: The Story of Lil Baby») begleitet Wizkid auf dem Weg zu seinem historischen Konzert im Tottenham Hotspur Stadium als erster afrikanischer Künstler überhaupt, der dort headlinte. Die Doku beleuchtet, wie der Grammy-Gewinner mit seiner Musik internationale Wahrnehmungen verschiebt, koloniale Narrative herausfordert und afrikanischen Stolz weltweit sichtbar macht.
Geboren in Lagos, stieg Wizkid ohne nennenswerte Industrie-Strukturen im eigenen Land zum global erfolgreichsten afrikanischen Musiker auf. Der Film zeigt ihn zwischen Nigeria und London, spricht mit Fans, Wegbegleitern und Musikexperten und ordnet seine Karriere in den komplexen historischen Kontext zwischen Großbritannien und Nigeria ein. Neben Wizkid selbst kommen unter anderem Femi Anikulapo-Kuti, Managerin Jada Pollock, UK-Radiohost Julie Adenuga und Native-Magazine-Chef Seni Saraki zu Wort.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel