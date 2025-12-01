«Strictly Come Dancing» bestätigt die Christmas-Promis

Das «Strictly Come Dancing»-Christmas-Special 2025 bringt wieder sechs festlich aufgelegte Promipaare ins Studio mit funkelnden Tänzen, Live-Musik und jeder Menge Weihnachtszauber. Für Tess Daly und Claudia Winkleman wird es zudem der letzte festliche Einsatz als Moderationsduo.
In diesem Jahr treten Scarlett Moffatt, Melanie Blatt, Jodie Ounsley (aka Fury), Nicholas Bailey und Babatunde Aléshé an der sechste Promi wird in dieser Woche noch in «Strictly: It Takes Two» enthüllt. Bewertet wird erneut von Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse und Anton Du Beke, bevor das Studiopublikum entscheidet, wer den Titel «Strictly Christmas Champion» holt.
Scarlett Moffatt, bekannt aus «Gogglebox» und als Gewinnerin von «Im A Celebrity
», tanzt mit Vito Coppola. Sängerin Melanie Blatt («All Saints») geht mit Kai Widdrington aufs Parkett, Rugby-Star Jodie Ounsley mit Neil Jones. Schauspieler Nicholas Bailey erhält Unterstützung von Luba Mushtuk, während Comedian Babatunde Aléshé gemeinsam mit Nancy Xu die Tanzfläche erobern will.
