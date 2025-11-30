RTL Crime zeigt «13th Wife» als Deutschlandpremiere

Am Dienstag, 6. Januar, um 20:15 Uhr beginnt bei RTL Crime die Deutschlandpremiere des zweiteiligen True-Crime-Dramas «13th Wife Flucht aus der Polygamie». Die US-Produktion aus dem Jahr 2025 basiert auf wahren Ereignissen und zeichnet den Lebensweg von Rena Chynoweth nach, die als junges Mädchen in eine radikale fundamentalistische Glaubensgemeinschaft hineingezogen wurde. Die erste Folge trägt den Titel Die Journalistin und beleuchtet Renas schmerzhaften Weg von ihrer Zwangsheirat bis hin zur Flucht aus der Gewaltspirale ihres Ehemanns Ervil LeBaron.
Im Mittelpunkt steht die Sekte rund um den charismatischen und zugleich brutalen Anführer Ervil LeBaron, gespielt von Eric Johnson. Die junge Rena (Olga Petsa) wird von ihm manipuliert, indoktriniert und schließlich zur 13. Ehefrau gemacht. Erst ein brutales Massaker, das mit der Gruppe in Verbindung steht, bringt Rena dazu, ihr Schweigen zu brechen. Sie vertraut sich einem Journalisten an und berichtet von den psychischen und körperlichen Qualen, die sie in den Jahren in der Sekte erleiden musste.
Die tatsächliche Rena wurde 1958 geboren und wuchs in der fundamentalistischen LeBaron-Sekte auf. Im Alter von nur 16 Jahren wurde sie Ervil LeBarons Ehefrau. Später verstrickte er sie in Anschläge auf rivalisierende Polygamiegruppen. 1977 erschoss sie gemeinsam mit einer weiteren Frau den polygamistischen Führer Rulon C. Allred. Zwar wurde sie 1979 freigesprochen, gestand die Tat später jedoch öffentlich ein. Ihre späteren Memoiren führten zu einem aufsehenerregenden Zivilprozess. Heute engagiert sie sich gegen religiösen Missbrauch und für Kinder aus polygamistischen Gemeinschaften.
