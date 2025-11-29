«plan b» sucht nach Mut zur Versöhnung

Das ZDF zeigt am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 15:30 Uhr in der Reihe «plan b» den Film Mut zur Versöhnung Frieden statt Feindschaft von Arlette Gruoner. Die Reportage sucht in einer zunehmend polarisierten Welt nach Beispielen dafür, wie Feinde wieder miteinander ins Gespräch kommen und wie aus Hass und Verletzung Vergebung entstehen kann.
Die Dokumentation führt nach Kolumbien, in die USA und nach Deutschland drei Länder, die auf sehr unterschiedliche Weise mit Spaltung, Gewalt und ideologischer Härte zu kämpfen haben. Im Mittelpunkt steht die Kolumbianerin Kelly Diaz, die als Kind ihren Vater durch einen Terroranschlag verlor. Zwei Jahrzehnte später begegnet sie dem Mann, der ihn erschossen hat im Gefängnis. Sie will ihm vergeben, um selbst Frieden zu finden. Möglich wird diese Begegnung durch ein von Tobias Merckle gegründetes Versöhnungsprojekt, das Opfer und Täter in einen Dialog bringt. Beide Seiten sprechen über ihre Schuld, ihren Schmerz und arbeiten anschließend gemeinsam am Wiederaufbau zerstörter Dörfer.
In den USA beleuchtet die Reportage das Engagement der Organisation Braver Angels, die seit Jahren versucht, die Fronten zwischen Demokraten und Republikanern zu entschärfen. In Workshops lernen Menschen mit völlig unterschiedlichen politischen Ansichten, einander zuzuhören, ohne sofort zu urteilen. Wir motivieren dazu, wirklich verstehen zu wollen, auch wenn wir nicht zustimmen, sagt Moderatorin Randy Freeman. Sonst bleiben wir in unserer eigenen Welt des Ärgers hängen.
Und in München treffen sich bei der Initiative Youth Bridge junge Menschen verschiedener Religionen und Herkunft Juden, Muslime, Christen , um gemeinsam Projekte für mehr Respekt und Verständigung zu entwickeln. Die 18-jährige Begüm Tan bringt es auf den Punkt: Unsere Gesellschaft ist sehr gespalten. Wir müssen uns wieder mehr annähern.
