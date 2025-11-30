«ARD Story» blickt auf den Mittelstand

TV-News

Die Wirtschaft in Deutschland steht vor Problemen, doch die Regierung hat immer noch keine Weichen gestellt.

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 23:05 Uhr widmet sich die «ARD Story» dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft: dem Mittelstand. Unter dem Titelbegleitet Reporter und Grimme-Preisträger Klaus Scherer fünf Unternehmerinnen und Unternehmer durch ein Krisenjahr voller wirtschaftlicher Spannungen, politischer Unsicherheit und globaler Umbrüche.Ob Präzisionstechnologie in Baden-Württemberg, Porzellan aus Thüringen oder Wein aus der Pfalz  überall kämpfen mittelständische Betriebe 2025 mit denselben Problemen: einer schwächelnden Binnenkonjunktur, steigenden Energiepreisen und einem Handelskonflikt mit den USA unter Präsident Donald Trump, der für viele Firmen den wichtigsten Exportmarkt darstellt. Scherer beobachtet unter anderem Simone Mosca (Mosca GmbH), Andreas Kraut (Bizerba), Sebastian Pohl (Greif-Velox), Daniel Jeschonowski (KAHLA) und Philipp Lucas (Weingut Lucashof), die alle auf ihre Weise auf die geopolitischen und ökonomischen Schocks reagieren  von der Verlagerung von Produktionskapazitäten bis hin zur Suche nach neuen Absatzmärkten in Asien.Neben den Stimmen aus den Unternehmen kommen auch politische und wissenschaftliche Perspektiven zu Wort: Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, zieht Bilanz ihres ersten Amtsjahres, während das ifo Institut aktuelle Daten und Analysen liefert. Das Fazit der Reportage: Der deutsche Mittelstand bleibt anpassungsfähig, doch die Stimmung ist angespannt  und wirtschaftlicher Erfolg hängt mehr denn je auch von Vertrauen und psychologischer Stabilität ab.