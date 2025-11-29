ZDF zeigt «Der Gesang der Flusskrebse»

Nach dem Erfolg im Privatfernsehen holt nun auch das ZDF den US-Erfolgsfilm «Der Gesang der Flusskrebse» ins Programm: Am Montag, 15. Dezember 2025, um 22:15 Uhr läuft das Drama. Bereits im Januar 2025 sorgte der Film bei SAT.1 für beachtliche Zahlen: 1,53 Millionen Zuschauer sahen die Free-TV-Premiere, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent insgesamt und 6,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe Werte, die deutlich über dem damaligen Senderschnitt lagen.
Die Adaption des gleichnamigen Weltbestsellers von Delia Owens erzählt die bewegende Geschichte der jungen Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), die in den 1960er-Jahren im Marschland von North Carolina aufwächst allein, arm und von der Gesellschaft ausgegrenzt. Als eines Tages der beliebte Chase Andrews (Harris Dickinson) tot aufgefunden wird, gerät die Marschenmädchen-Außenseiterin unter Mordverdacht. Zwischen Vorurteilen, Gerüchten und Liebesdrama kämpft Kya um ihre Unschuld und um das Recht, ihre Geschichte selbst zu erzählen.
Auch musikalisch ist der Film prominent besetzt: Der kanadische Komponist Mychael Danna (Oscar für «Life of Pi») schrieb die Musik, und Taylor Swift steuerte den eigens komponierten Song Carolina bei eine melancholische Ballade, die bei den Golden Globes, Grammys und MTV Movie & TV Awards nominiert wurde. In den Kinos war «Where the Crawdads Sing» ein Überraschungserfolg: Trotz verhaltener Kritiken spielte das Drama weltweit über 144 Millionen Dollar ein und bewies, dass literarische Stoffe auch ohne Franchise-Power ein Millionenpublikum erreichen können.
