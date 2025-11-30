Channel 4 bleibt Paralympics-Heimat

England

100 Tage vor Start sichert sich der Sender die Rechte für die Winterspiele Milano Cortina 2026.

Mit 100 Tagen bis zur Eröffnung der Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 steht fest: Channel 4 bleibt der britische Paralympics-Sender. Die Fondazione Milano Cortina 2026 hat den Broadcaster erneut als offiziellen UK-Partner bestätigt  es wird die achte Paralympics-Übertragung des Senders seit London 2012.Channel 4 plant erneut umfangreiche Live-Berichterstattung im linearen TV und via Streaming, wodurch die Winterspiele vom 6. bis 15. März 2026 erneut komplett frei empfangbar sein werden. Produziert wird die Übertragung von Whisper, inklusive On-Site-Team in Italien sowie einer barrierefreien Produktionsbasis in Cardiff. Zusätzlich unterstützen Teams in Leeds und London Social- und Streaming-Content.Andrea Varnier, CEO der Fondazione Milano Cortina 2026, lobte Channel 4s langjährige Rolle als Motor für Paralympics-Reichweite und Repräsentation. Die Winterspiele in den Dolomiten gelten als besonders atmosphärisch: Rund 665 Athleten aus etwa 50 Ländern kämpfen in sechs Para-Wintersportarten um 79 Medaillen  von Para Ski Alpin über Para Snowboard bis Rollstuhl-Curling.Für die Paralympische Bewegung ist Milano Cortina ein symbolisches Jubiläum: 50 Jahre seit den ersten Winter-Paralympics 1976 und 20 Jahre seit Torino 2006. Channel 4 hat die Entwicklung des Sports über die letzten Jahre sichtbar geprägt  inklusive des weltweit ersten komplett behinderten Moderatorenteams bei den Winterspielen 2022 und preisgekrönter Kampagnen wie Meet the Superhumans.