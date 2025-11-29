Am Montag, 15. Dezember 2025, um 20:15 Uhr zeigt das ZDF einen neuen Film der beliebten Krimireihe «Nord Nord Mord». In Sievers und die stillen Austern (Regie: Bruno Grass) bekommen es Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team mit einem besonders rätselhaften Fall zu tun einem Mord, der tief ins Watt führt. Beim Spaziergang mit Hund Joker entdecken Sievers und Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) eine Hand, die zwischen den künstlichen Austernbänken aus dem Schlick ragt. Das Opfer ist der prominente Restaurantbesitzer Wolf Voss, Inhaber des besten Austernlokals auf Sylt und offenbar ein Mann mit vielen Feinden.
Der Tatort liegt ausgerechnet im Gebiet der Austernzüchterin Tomke Bundis (Josefine Israel), die Voss vorwirft, sich regelmäßig an ihren Muschelbänken bedient zu haben. Auch privat scheint der Tote zahlreiche Konflikte hinterlassen zu haben: Sohn Thorben Voss (Tim Kalkhof) fühlte sich vom Vater jahrzehntelang gedemütigt und um seine Zukunft gebracht, Ex-Frau Dörte (Brigitte Zeh) hätte durch den Tod ihres einstigen Partners ein kleines Vermögen geerbt wäre da nicht ein geplatzter Plan, der alles verändert.
Wie immer wird das Ermittlertrio Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk durch skurrile Nebenfiguren, raue Nordseestimmung und trockenen Humor getragen. Drehbuchautorin Katja Töner schrieb gemeinsam mit Bruno Grass und Sebastian Bleyl ein klassisches «Nord Nord Mord»-Skript voller rätselhafter Andeutungen und emotionaler Verstrickungen. Mit bis zu neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zählen die Filme der Reihe regelmäßig zu den erfolgreichsten Krimis im deutschen Fernsehen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel