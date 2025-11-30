FOX zeigt erstmals die WM-Auslosung

US-Fernsehen

3,5 Stunden Berichterstattung zum FIFA World Cup 2026 plant der Fernsehsender am 5. Dezember.

FOX wird die Final Draw Presentation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Sendeumfang begleiten: Erstmals überhaupt wird die WM-Auslosung live und in voller Länge im englischsprachigen US-Free-TV gezeigt. Insgesamt 3,5 Stunden live berichtet FOX am Freitag, 5. Dezember, ab 11:30 Uhr Ostküstenzeit aus Washington, D.C.Rob Stone und Jenny Taft führen durch die Berichterstattung aus dem John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Unterstützt werden sie von den früheren USMNT-Nationalspielern und heutigen Experten Alexi Lalas und Stu Holden, die das Geschehen analysieren und die wichtigsten Gruppenkonstellationen einordnen. Die eigentliche Auslosung läuft von 12:00 bis 14:00 Uhr, im Anschluss gibt es bis 15:00 Uhr Reaktionen, Interviews und erste Einschätzungen.Mit der Auslosung erfahren die 48 teilnehmenden Teams  darunter die US-Nationalmannschaft  ihre Gegner für die Gruppenphase des Turniers, das am 11. Juni 2026 in den USA, Mexiko und Kanada startet. FOX Sports flankiert das Ereignis digital mit zwei Special-Shows: dem «FOX Sports FIFA World Cup 2026 Final Draw Preview» (1. Dezember) sowie dem «Final Draw Reaction»-Format (8. Dezember), jeweils mit Lalas, Holden und weiteren US-Soccer-Legenden auf den FOX-Sports-Kanälen.