FOX zeigt erstmals die WM-Auslosung

FOX wird die Final Draw Presentation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Sendeumfang begleiten: Erstmals überhaupt wird die WM-Auslosung live und in voller Länge im englischsprachigen US-Free-TV gezeigt. Insgesamt 3,5 Stunden live berichtet FOX am Freitag, 5. Dezember, ab 11:30 Uhr Ostküstenzeit aus Washington, D.C.
Rob Stone und Jenny Taft führen durch die Berichterstattung aus dem John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Unterstützt werden sie von den früheren USMNT-Nationalspielern und heutigen Experten Alexi Lalas und Stu Holden, die das Geschehen analysieren und die wichtigsten Gruppenkonstellationen einordnen. Die eigentliche Auslosung läuft von 12:00 bis 14:00 Uhr, im Anschluss gibt es bis 15:00 Uhr Reaktionen, Interviews und erste Einschätzungen.
Mit der Auslosung erfahren die 48 teilnehmenden Teams darunter die US-Nationalmannschaft ihre Gegner für die Gruppenphase des Turniers, das am 11. Juni 2026 in den USA, Mexiko und Kanada startet. FOX Sports flankiert das Ereignis digital mit zwei Special-Shows: dem «FOX Sports FIFA World Cup 2026 Final Draw Preview» (1. Dezember) sowie dem «Final Draw Reaction»-Format (8. Dezember), jeweils mit Lalas, Holden und weiteren US-Soccer-Legenden auf den FOX-Sports-Kanälen.
