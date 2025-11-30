Das Erste setzt auf den dritten Krimi aus Flensburg

TV-News

Ein Skipper wird in dem neuen Film tot aufgefunden. Schnell steht auch die verschwundene Freundin Emma im Mittelpunkt.

Das Erste zeigt am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 20:15 Uhr die neue Episode der erfolgreichen Reihemit dem Titel Der Fall Lorenz. Darin muss Hauptkommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) nicht nur einen Mordfall aufklären, sondern sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen  und eine familiäre Wahrheit entdecken, die alles verändert.Als der Skipper Jasper Carstens tot aufgefunden wird, führt die Spur das Ermittlerduo Svenja Rasmussen und Tony Haller (Eugene Boateng) tief in die Schattenwelt des organisierten Verbrechens. Im Zentrum der Ermittlungen steht Carstens verschwundene Freundin Emma Lauck (Daria Vivien Wolf) und der einflussreiche Unternehmer Klaus Bramstedt (Jörn Knebel), der offenbar mehr weiß, als er zugibt. Doch während Svenja versucht, den Mordfall zu lösen, stößt sie auf neue Hinweise zum Tod ihres Bruders Lorenz, der vor vier Jahren angeblich Suizid begangen hat. Die Indizien legen nahe: Es war Mord.Plötzlich steht für Svenja alles auf dem Spiel  beruflich wie privat. Ihr Vater Morten Rasmussen (Uwe Rohde) hatte mit seinen Anschuldigungen gegen die Polizei offenbar recht. Ein Maulwurf innerhalb der Ermittlungsbehörde scheint Bramstedt mit Informationen versorgt zu haben  und könnte auch in Lorenz Tod verwickelt sein. Während die Spannung innerhalb des Teams wächst und Svenja sich fragen muss, ob ihr Partner Tony ein doppeltes Spiel spielt, verdichtet sich das Netz aus Lügen, Loyalität und Verrat. In weiteren Rollen sind Christian Erdmann, Iris Becher, Teresa Harder und Merlin Leonhardt zu sehen. Das Drehbuch stammt von Susanne Schneider und Stephan Wuschansky, Regie führte Katrin Schmidt, die Kamera verantwortete Simon Schmejkal.