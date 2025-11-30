«37°Leben» zeigt göttlich gute Freunde

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, um 9:03 Uhr zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der Reportagereihe «37°Leben» mit dem Titel Göttlich gute Freunde Zwischen Himmel und Hä?. Die Dokuserie begleitet Josi, eine überzeugte Atheistin, die versucht, ihre Freundschaften zu fünf religiösen Menschen aufrechtzuerhalten und herauszufinden, ob Freundschaft auch dann funktioniert, wenn der Glaube alles trennt.
Josi glaubt nicht an Gott, aber an Begegnungen. Sie besucht Freundinnen und Freunde, die sich dem Buddhismus, dem Christentum, dem Judentum, dem Islam und anderen Glaubensrichtungen zugehörig fühlen. Dabei taucht sie in deren spirituelle Lebenswelten ein und stößt auf Rituale, Regeln und Rituale, die sie herausfordern, aber auch faszinieren. Beim buddhistischen Retreat mit ihrem Freund Dharmasara erlebt sie Stille, Achtsamkeit und den kompletten Verzicht auf ihr Handy. In der Lausitz trifft sie die Sorbin Gloria, die sie mit auf das traditionelle Osterreiten nimmt um vier Uhr morgens, bei Minusgraden, aber mit viel Herz.
In Berlin feiert Josi mit ihrem jüdischen Freund Lars das Pessachfest, lernt die Bedeutung des rituellen Essens kennen und erfährt, warum koscherer Wein süßer schmeckt, als sie erwartet. Und beim Wiedersehen mit Omar, einem gläubigen Muslim, stößt sie auf kulturelle und körperliche Grenzen: Beim Boxtraining darf sie ihn aus religiösen Gründen nicht berühren und muss neue Wege finden, Nähe zu zeigen.
«Göttlich gute Freunde» ist die Fortsetzung der preisgekrönten Reihe «Against all gods Die Glaubens-WG», die im September 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Das Format zeigt humorvoll und nachdenklich zugleich, wie sehr Respekt, Offenheit und Freundschaft Menschen verbinden können auch dann, wenn der Himmel sie trennt.
