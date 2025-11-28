Johann Lafer bekommt neues Koch-Format im Netz

Der SWR hat ein neues Kochformat herstellen lassen. Die Sendung, die mit einem bekannten Küchenmeister besetzt ist, wird es schon sehr bald zu sehen geben, allerdings vorrangig auf Ausspielwegen im Internet. In der fünfteiligen Pilotstaffel kocht Johann Lafer Gerichte, die ihm viel bedeuten. Das Format trägt dementsprechend den Titel «Mit Liebe. Lafer» und ist ab 30. November 2025 auf Youtube und in der ARD Mediathek zu konsumieren.
Mit der neuen Sendung will Johann Lafer in Ruhe seine persönlichsten Rezepte präsentieren und verrät dabei einige seiner Geheimtipps beim Kochen. Er erzählt von Köstlichkeiten, mit denen er Erinnerungen und Erlebnisse verbindet. In der ersten Folge stellt sich die Frage: Ist eine Scheibe Brot nicht manchmal die ehrlichste Mahlzeit? Lafer will in diesem Kontext das Geheimnis seines selbstgebackenen Bauernbrots enthüllen.
In Folge 2 am 7. Dezember dreht sich dann passend zur Jahreszeit alles um Maronen: Schon als Kind liebte es Johann Lafer, Maronen zu sammeln und zu rösten. Er verbindet damit viele Kindheitserinnerungen. Noch heute sind sie für ihn unverzichtbar in der Küche. Als Geschmackserlebnis kreiert er sein außergewöhnliches Dessert: Maronen-Reis mit Vanilleeis. Die weiteren Ausgaben widmen sich Rotkohl (Folge 3 am 14. Dezember), Kartoffeln (Folge 4 am 21. Dezember) sowie Zwiebeln (Folge 5 am 25. Dezember).
