RTL gibt Cast von «Prominent verwandt» bekannt

von

Neben dem Vater-Sohn-Gespann Legat wird sich das Teilnehmerfeld aus weiteren Zweierteams zusammensetzen.

In Südafrika haben die Dreharbeiten zum RTL+ Spin-off «Prominent verwandt» begonnen. Nach dem Erfolg von «Prominent getrennt» stellen sich nun Realitystars gemeinsam mit ihren Eltern emotionalen und spielerischen Herausforderungen  und kämpfen dabei um bis zu 100.000 Euro. Die 1. Staffel der Seapoint-Produktion wird noch bis November/Dezember 2025 in Südafrika produziert. Ausstrahlung ist im kommenden Jahr auf RTL+.

Zusammensetzen wird sich das Teilnehmerfeld entsprechend aus Zweierteams: Neben dem bereits bekannten Duo Thorsten und Nico Legat sind auch Danni Büchner und Tochter Jada Karabas, Jana Maria mit Mama Eva-Maria Herz, Kevin Schäfer und Mama Michaela, Yeliz und ihr Vater Savas Koc, Micha Klotz mit seinem Papa Micha sowie Katrin und Tochter Anya Elsner mit dabei.

2024 war Anya Elsner eine der Teilnehmerinnen der RTL-Show «Ich bin ein Star  holt mich hier raus!». Als zweite Camperin wurde die ehemalige GNTM-Kandidatin an Tag 10 aus dem Dschungel gewählt. Jana-Maria Herz war Teil der TV-Show «Der Bachelor», nahm danach an Formaten wie «Bachelor in Paradise» oder «Temptation Island VIP» teil. Kevin Schäfer dürfte Reality-Fans etwas bekannter sein, er durchlief schon «Kampf der Realitystars» und zuletzt «Villa der Versuchung». Micha Klotz ist währenddessen in der aktuellen Staffel vom «Sommerhaus» zu sehen.


