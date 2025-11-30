Überlebenskampf einer besonderen Patientin

In der neuen Reportage «Echtes Leben» mit dem Titel «Maikes Drama Ohne Insulinpumpe droht der Tod» von Lars Kaufmann und Philipp Eggers, die am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, um 23:50 Uhr in Das Erste ausgestrahlt wird, geht es um Maike, die ohne Insulinpumpe nicht überleben kann. Der Film begleitet eine Frau, deren Leben von einem medizinischen Gerät abhängt und die plötzlich vor dem Nichts steht.
Maike Neuschulz leidet an einer extrem seltenen Insulin-Unverträglichkeit. Nur dank einer speziellen Insulinpumpe, die das Hormon direkt in ihre Bauchhöhle abgibt, kann sie seit Jahrzehnten relativ normal leben. Doch dann erhält sie einen Brief, der alles verändert: Die Ersatzteile für ihre Pumpe werden ab Ende 2025 nicht mehr produziert. Ohne das Gerät droht Maike der Tod. Ihre verzweifelte Suche nach Alternativen führt sie von Arzt zu Arzt bis ihr Spezialisten mitteilen, dass nur eine Bauchspeicheldrüsentransplantation ihr Leben retten könnte. Eine Operation, die zu den riskantesten Eingriffen der Medizin zählt.
Der Film zeigt Maikes unerschütterlichen Lebenswillen und den schweren Weg, den sie und ihr Mann Dirk gehen müssen. Sie verkaufen ihr Haus, geben ihre Hundepension auf und ziehen in die Nähe der Transplantationsklinik. Trotz Angst und Ungewissheit versucht Maike, ihr Leben bewusst zu genießen: Sie reist, springt mit dem Fallschirm und schöpft Hoffnung aus jedem neuen Tag.
