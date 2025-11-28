Annette Dittert verlässt ARD-Studio London

RBB meldet Jahresabschluss 2024 und Erwartungen für 2026 Mit dem Jahresabschluss 2024 weist der rbb ein positives Ergebnis von 49,3 Mio. Euro aus. Für das kommende Jahr rechnet man mit Erträgen von 534,8 Mio. und Aufwendungen von 530,9 Mio. Euro.