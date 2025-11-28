HBO/Sky starten nächste Runde von «Industry»

Die vierte Staffel von «Industry» startet am 11. Januar um 21:00 Uhr auf HBO und steht parallel auf HBO Max zum Streamen bereit. Sky zeigt ab 12. Dezember die neue Staffel. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Inhaltlich knüpft Staffel vier an den Karriereschub von Harper (Myhala) und Yasmin (Marisa Abela) an. Beide haben längst die Positionen erreicht, von denen sie am Anfang ihrer Pierpoint-Laufbahn träumten doch der Druck wächst. Als ein neues, extrem prestigeträchtiges Fintech in London auftaucht, geraten die beiden in ein internationales Katz-und-Maus-Spiel voller Risiken.
Yasmin verfängt sich immer tiefer in ihrer Beziehung zum Tech-Gründer Sir Henry Muck (Kit Harington). Harper hingegen wird in die Welt des undurchsichtigen Executives Whitney Halberstram (Max Minghella) hineingezogen. Unter dem Gewicht von Geld, Macht und Konkurrenz beginnt die komplexe Freundschaft der beiden Frauen zu bröckeln und gleichzeitig neue Flammen zu schlagen.
Zum Cast gehören außerdem: Ken Leung, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani und Edward Holcroft.
