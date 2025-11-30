We TV zeigt startet «Love During Lockup»

US-Fernsehen

Die neue Staffel der Reality-Show startet im Januar beim Fernsehsender und kommt zu AMC+.

We TV hat die kommende Staffel vonangekündigt, die im Januar auf dem Sender sowie auf den Streamingdiensten All Reality und AMC+ an den Start geht. Die Reality-Reihe dient als Prequel zu «Love After Lockup» und begleitet Menschen in Freiheit, die Beziehungen zu Inhaftierten eingehen. Die Serie zeigt die frühen Phasen dieser außergewöhnlichen Partnerschaften  von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Warten auf die Entlassung, die je nach Fall Tage, Monate oder sogar Jahre entfernt sein kann.Die neue Staffel rückt sechs Personen in den Mittelpunkt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Liebe hinter Gittern suchen: Manche bleiben ihrem Partner über die gesamte Haftzeit treu, andere glauben an eine Fehlverurteilung  und wieder andere suchen bewusst romantische Verbindungen zu Gefangenen.«Love During Lockup» entsteht erneut bei Sharp Entertainment, einem Unternehmen von Sony Pictures Television. Als Executive Producer fungieren Matt Sharp, Dan Adler, Sophie Mallam und Alan Madison. Parallel dazu baut AMC Networks sein Reality-Portfolio aus: Der neue Streamingdienst All Reality bietet zahlreiche Formate aus dem We-TV-Universum wie «Love After Lockup», «The Braxtons» oder «Mama June» sowie True-Crime-Reihen wie «True Crime Story: It Couldnt Happen Here».