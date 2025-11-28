TV-News

Hinter den Kulissen von «Blinded by Delight»

von

ntv widmet dem Berliner Entertainment-Wahrzeichen nun eine neue Reportage, die die Entstehung der Grand Show «Blinded by Delight» begleitet.

Mit «Friedrichstadt-Palast  Träume im Rampenlicht» widmet ntv am Sonntag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr der größten Theaterbühne der Welt eine neue Reportage. Die 21-minütige Produktion taucht tief in die Entstehung der aktuellen Grand Show Blinded by Delight ein und begleitet jene Menschen, die mit Präzision, Kreativität und körperlicher Höchstleistung die spektakulären Bilder auf die Bühne bringen.

Zwischen aufwendigen Choreografien, glitzernden Kostümen und intensiven Proben zeigt der Film, wie eng Vision und Disziplin im Berliner Showtempel miteinander verwoben sind. Die Dokumentation porträtiert nicht nur die Ensemblemitglieder, sondern auch Techniker, Schneiderinnen, Maskenbildner und kreative Köpfe hinter den Kulissen. Sie alle tragen dazu bei, dass aus einer Idee am Ende ein immersives Showerlebnis wird, das rund eine halbe Million Zuschauer pro Jahr begeistert.

Der Friedrichstadt-Palast ist seit Jahrzehnten ein Wahrzeichen der deutschen Unterhaltungskultur. Das Haus steht für künstlerischen Anspruch, modernste Bühnentechnik und Shows im XXL-Format, die international konkurrenzfähig sind. Die Reportage macht deutlich, warum der Palast trotz wechselnder Trends seine Faszination nie verliert: Er ist ein Ort, an dem Träume sichtbar werden  und an dem die große, glitzernde Show noch immer lebt.

Kurz-URL: qmde.de/166764
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelAugenhöhe: «Bergretter» lassen sich nicht von der «Füchsin» fressen nächster ArtikelBundesquizminister mit ansteigender Formkurve
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News RTL gibt Cast von «Prominent verwandt» bekannt TV-News Johann Lafer bekommt neues Koch-Format im Netz TV-News Weihnachts-Quiz bei RTL: Vertrautes und Neues TV-News Super RTL zeigt neues «Peppa»-Special TV-News Disney+ startet «Made in Korea» an Heilig Abend TV-News Disney+ zeigt «9-1-1: Nashville» ab Dezember TV-News Neo arbeitet an neuer Impro-Serie

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung