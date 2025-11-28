Hinter den Kulissen von «Blinded by Delight»

TV-News

ntv widmet dem Berliner Entertainment-Wahrzeichen nun eine neue Reportage, die die Entstehung der Grand Show «Blinded by Delight» begleitet.

Mitwidmet ntv am Sonntag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr der größten Theaterbühne der Welt eine neue Reportage. Die 21-minütige Produktion taucht tief in die Entstehung der aktuellen Grand Show Blinded by Delight ein und begleitet jene Menschen, die mit Präzision, Kreativität und körperlicher Höchstleistung die spektakulären Bilder auf die Bühne bringen.Zwischen aufwendigen Choreografien, glitzernden Kostümen und intensiven Proben zeigt der Film, wie eng Vision und Disziplin im Berliner Showtempel miteinander verwoben sind. Die Dokumentation porträtiert nicht nur die Ensemblemitglieder, sondern auch Techniker, Schneiderinnen, Maskenbildner und kreative Köpfe hinter den Kulissen. Sie alle tragen dazu bei, dass aus einer Idee am Ende ein immersives Showerlebnis wird, das rund eine halbe Million Zuschauer pro Jahr begeistert.Der Friedrichstadt-Palast ist seit Jahrzehnten ein Wahrzeichen der deutschen Unterhaltungskultur. Das Haus steht für künstlerischen Anspruch, modernste Bühnentechnik und Shows im XXL-Format, die international konkurrenzfähig sind. Die Reportage macht deutlich, warum der Palast trotz wechselnder Trends seine Faszination nie verliert: Er ist ein Ort, an dem Träume sichtbar werden  und an dem die große, glitzernde Show noch immer lebt.