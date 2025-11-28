TF1 widmet das «20 Heures» eine große Russland-Sondersendung

International

Anne-Claire Coudray berichtet direkt aus Moskau, Rostow und Wolgograd über den Alltag der Menschen im Russland Wladimir Putins.

Am Sonntag, 30. November, präsentiert TF1 imeine umfassende Spezialseite zu Russland, moderiert von Anne-Claire Coudray. Die Journalistin, die am Wochenende das Nachrichtenformat leitet, ist eigens nach Moskau, Rostow und Wolgograd gereist, um ein aktuelles und nuanciertes Bild der russischen Gesellschaft unter den Bedingungen des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine zu zeichnen.Die Sondersendung stellt zentrale Fragen: Wie erleben die Menschen in Russland den Krieg? Welche Debatten gibt es  offen oder hinter verschlossenen Türen? Und wie wirken sich die westlichen Sanktionen auf Alltag und Wirtschaft aus?Coudray trifft auf Soldaten auf dem Weg an die Front, Kriegswitwen, Veteranen, Wissenschaftler, Händler und andere Bürger. Ihre Eindrücke und Interviews ergänzen die Berichte der TF1-Sonderkorrespondenten. Die Sondersendung läuft im Rahmen des 20-Uhr-Journals am Sonntag, 30. November, und bietet einen seltenen Einblick in das Leben in Russland inmitten geopolitischer Spannungen, Propaganda und alltäglicher Herausforderungen.