TF1 widmet das «20 Heures» eine große Russland-Sondersendung

von

Anne-Claire Coudray berichtet direkt aus Moskau, Rostow und Wolgograd über den Alltag der Menschen im Russland Wladimir Putins.

Am Sonntag, 30. November, präsentiert TF1 im «JT de 20H» eine umfassende Spezialseite zu Russland, moderiert von Anne-Claire Coudray. Die Journalistin, die am Wochenende das Nachrichtenformat leitet, ist eigens nach Moskau, Rostow und Wolgograd gereist, um ein aktuelles und nuanciertes Bild der russischen Gesellschaft unter den Bedingungen des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine zu zeichnen.

Die Sondersendung stellt zentrale Fragen: Wie erleben die Menschen in Russland den Krieg? Welche Debatten gibt es  offen oder hinter verschlossenen Türen? Und wie wirken sich die westlichen Sanktionen auf Alltag und Wirtschaft aus?

Coudray trifft auf Soldaten auf dem Weg an die Front, Kriegswitwen, Veteranen, Wissenschaftler, Händler und andere Bürger. Ihre Eindrücke und Interviews ergänzen die Berichte der TF1-Sonderkorrespondenten. Die Sondersendung läuft im Rahmen des 20-Uhr-Journals am Sonntag, 30. November, und bietet einen seltenen Einblick in das Leben in Russland inmitten geopolitischer Spannungen, Propaganda und alltäglicher Herausforderungen.

Dreharbeiten zum SWR-Krimi «Chamäleon» abgeschlossen

Der neue ARD-Kriminalfilm erzählt von zwei Jugendlichen, die nach dem Tod ihres Vaters auf eigene Faust ermitteln  und gefährliche Wahrheiten aufdecken.

«SOKO Stuttgart»: Jasmin Gassmann steigt aus

Nach vier Jahren verabschiedet sich die Darstellerin der Lea Gomez aus der ZDF-Krimiserie. Eine Nachfolgerin steht bereits fest.

Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot

Die vielfach beschäftigte Film- und TV-Darstellerin, Dschungelkönigin von 2009 und eine der markantesten Stimmen des deutschen Nachkriegskinos, ist friedlich in ihrem Zuhause in Eyendorf eingeschlafen

Johann Lafer bekommt neues Koch-Format im Netz

Die Sendung, welche in erster Linie in der ARD-Mediathek und bei YouTube gestreamt werden kann, setzt dezidiert auf Entschleunigung.

Quotencheck: «Love Island VIP»

Die linearen Resonanzen bewegen sich an der Schwelle des Tragbaren, mit Schwankungen zwischen krisenhaften und akzeptablen Werten. Im Streaming hat die Marke ein besseres Standing.

RBB meldet Jahresabschluss 2024 und Erwartungen für 2026

Mit dem Jahresabschluss 2024 weist der rbb ein positives Ergebnis von 49,3 Mio. Euro aus. Für das kommende Jahr rechnet man mit Erträgen von 534,8 Mio. und Aufwendungen von 530,9 Mio. Euro.

RTL gibt Cast von «Prominent verwandt» bekannt

Neben dem Vater-Sohn-Gespann Legat wird sich das Teilnehmerfeld aus weiteren Zweierteams zusammensetzen.

Annette Dittert verlässt ARD-Studio London

Ihr Rückzug geschieht wohl auf eigenen Wunsch, um mehr Zeit für schriftstellerische Tätigkeiten zu haben.

