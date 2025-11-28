Madelaine Petsch und Gavin Casalegno übernehmen Hauptrollen in «Chasing Red»

Die Verfilmung des Wattpad-Bestsellers «Chasing Red» nimmt Formen an: Madelaine Petsch («Riverdale») und Gavin Casalegno («The Summer I Turned Pretty») spielen die Hauptrollen in der Adaption des Young-Adult-Hits von Isabelle Ronin. Regie führt Mackenzie Munro, das Drehbuch stammt von Lauren Schacher. Der Drehstart ist für Anfang 2026 angesetzt in Saudi-Arabien, genauer in der AlUla-Region, die zuletzt verstärkt internationale Produktionen anzieht.
«Chasing Red» erzählt die Geschichte von Veronica, einer zielstrebigen Studentin, die dem College-Schwarm Caleb zunächst konsequent die kalte Schulter zeigt. Doch eine zufällige Begegnung verändert alles: Als Veronica vor ihrer Vergangenheit flieht und ohne Unterkunft dasteht, nimmt Caleb sie bei sich auf. Zwischen Nähe, Geheimnissen und wachsender Anziehung entsteht eine klassische Slow-Burn-Romance mit entsprechendem Konfliktpotenzial.
Produziert wird der Film von Stampede Ventures und Webtoon Productions, die bereits mit der erfolgreichen «After»-Reihe bewiesen haben, wie groß das Wattpad-Publikum im Kino sein kann. «Chasing Red» zählt zu den größten Titeln des Portals: 261 Millionen Reads, eine erfolgreiche Webtoon-Adaption und internationale Buchverkäufe sichern der Marke enormen Vorlauf. Amazon Prime Video hat die Rechte für mehrere Märkte erworben, darunter Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich und die Benelux-Staaten. Für den weltweiten Vertrieb zeichnet Mister Smith Entertainment verantwortlich, das bereits eine breite Reihe an Länderabschlüssen vermeldet von Deutschland (Capelight) über Italien (Leone Film Group) bis Lateinamerika, Skandinavien, Osteuropa und den Nahen Osten.
