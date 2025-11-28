Kino-News

Madelaine Petsch und Gavin Casalegno übernehmen Hauptrollen in «Chasing Red»

von

Die Wattpad-Romanze «Chasing Red» bekommt ihre Stars  und Amazon Prime Video steigt in mehreren Ländern als Partner ein.

Die Verfilmung des Wattpad-Bestsellers «Chasing Red» nimmt Formen an: Madelaine Petsch («Riverdale») und Gavin Casalegno («The Summer I Turned Pretty») spielen die Hauptrollen in der Adaption des Young-Adult-Hits von Isabelle Ronin. Regie führt Mackenzie Munro, das Drehbuch stammt von Lauren Schacher. Der Drehstart ist für Anfang 2026 angesetzt  in Saudi-Arabien, genauer in der AlUla-Region, die zuletzt verstärkt internationale Produktionen anzieht.

«Chasing Red» erzählt die Geschichte von Veronica, einer zielstrebigen Studentin, die dem College-Schwarm Caleb zunächst konsequent die kalte Schulter zeigt. Doch eine zufällige Begegnung verändert alles: Als Veronica vor ihrer Vergangenheit flieht und ohne Unterkunft dasteht, nimmt Caleb sie bei sich auf. Zwischen Nähe, Geheimnissen und wachsender Anziehung entsteht eine klassische Slow-Burn-Romance  mit entsprechendem Konfliktpotenzial.

Produziert wird der Film von Stampede Ventures und Webtoon Productions, die bereits mit der erfolgreichen «After»-Reihe bewiesen haben, wie groß das Wattpad-Publikum im Kino sein kann. «Chasing Red» zählt zu den größten Titeln des Portals: 261 Millionen Reads, eine erfolgreiche Webtoon-Adaption und internationale Buchverkäufe sichern der Marke enormen Vorlauf. Amazon Prime Video hat die Rechte für mehrere Märkte erworben, darunter Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich und die Benelux-Staaten. Für den weltweiten Vertrieb zeichnet Mister Smith Entertainment verantwortlich, das bereits eine breite Reihe an Länderabschlüssen vermeldet  von Deutschland (Capelight) über Italien (Leone Film Group) bis Lateinamerika, Skandinavien, Osteuropa und den Nahen Osten.

