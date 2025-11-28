HBO Max erweitert «Chespirito»-Universum

HBO Max hat im Rahmen seiner Upfronts in Mexiko, Brasilien und Argentinien mehrere neue Serien angekündigt, angeführt von zwei Erweiterungen des erfolgreichen «Chespirito»-Universums. Nach dem rekordbrechenden Erfolg der Bioserie «Chespirito: Not Really on Purpose», dem erfolgreichsten Titel in der Geschichte von HBO Max Latinamerika, entstehen nun die Live-Action-Comedy «Don Ramón» sowie die animierte Serie «The Colorado» beide basierend auf Figuren des legendären Roberto Gómez Bolaños.
«Don Ramón» soll den Kultcharakter aus «El Chavo del Ocho» in eine modernere, erwachsenere Single-Camera-Comedy überführen. «The Colorado» wiederum bringt den Superhelden «El Chapulín Colorado» als Animationsserie zurück auf den Bildschirm. Beide Projekte entstehen gemeinsam mit THR3 Media Group und sollen 2026 erscheinen, «The Colorado» sogar bereits zum Jahresbeginn.
Zudem kehrt die von Salma Hayek produzierte Eventserie «Like Water for Chocolate» mit Staffel zwei am 15. Februar 2026 zurück. Die erste Season gehörte zu den global erfolgreichsten Originals des Dienstes. Auch die zweite telenovelabasierte HBO-Max-Produktion «Madame Beja» aus Brasilien startet früh im Jahr am 2. Februar 2026. Im Laufe des Jahres folgt außerdem die mexikanische Original-Novela «Collision», produziert mit Telemundo.
Ein weiterer wichtiger Originaltitel, die brasilianische Serie «City of God: The Fight Rages On», erhält 2026 eine zweite Staffel. Auch das Jugendmusical «Margarita: Make Your Story Count» bekommt eine dritte Season, die 2026 veröffentlicht wird. Zusätzlich kündigte HBO Max fünf weitere unbetitelte Dokuserien an.
