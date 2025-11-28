«Sean Combs: The Reckoning» startet im Dezember

US-Fernsehen

Die neue Netflix-Reihe über Sean Diddy Combs sorgt bereits im Vorfeld für Aufsehen  nun steht der Starttermin fest.

Netflix hat den Veröffentlichungstermin für die viel diskutierte 50-Cent-Dokuserie über Sean Diddy Combs bekanntgegeben:startet am 2. Dezember und erzählt in vier einstündigen Episoden den Aufstieg, das Imperium und den tiefen Fall des Musikmoguls. Die Regie der vierteiligen Reihe führt Alexandria Stapleton. Produziert wird die Serie von House of Nonfiction, Jacksons G-Unit Film & Television sowie Texas Crew Productions. Neben Stapleton und Jackson gehören unter anderem Stacy Scripter, David Karabinas, Ariel Brozell und Brad Bernstein zu den Executive Producer:innen.Im ersten Teaser sagt Mark Curry, ein ehemaliger Bad-Boy-Künstler, vielsagend: You cant continue to keep hurting people and nothing ever happens. Its just a matter of time. 50 Cent (bürgerlich Curtis Jackson) und Combs verbindet eine lange Rivalität, die Jackson auch während des Prozesses gegen Combs öffentlich ausspielte. Der einstige Hip-Hop-Star wurde wegen transportation to engage in prostitution verurteilt, von schwereren Vorwürfen  darunter Sexhandel und Erpressung  jedoch freigesprochen. Seit Oktober sitzt Combs eine 50-monatige Haftstrafe ab, seine Entlassung wird für Mai 2028 erwartet.Laut der Beschreibung untersucht «Sean Combs: The Reckoning» die Licht- und Schattenseiten des Musikmoguls: Combs kometenhafter Aufstieg mit Bad Boy Entertainment, sein Einfluss auf den globalen Erfolg des Hip-Hop und seine Rolle bei der Karriere von Stars wie The Notorious B.I.G., Mary J. Blige oder Jodeci. Zugleich beleuchtet die Serie den dunkleren Antrieb des Unternehmers  erzählt von früheren Freunden, Mitarbeitenden und Wegbegleitern. Exklusive Interviews und bisher unveröffentlichte Materialien sollen erstmals zeigen, was sich unter der glänzenden Oberfläche seines Imperiums abgespielt haben soll.