Rundschau

Der erste Teil der fünften Staffel der Serie ist gestartet. Die Kritiken sind weltweit überschwänglich.

«Stranger Things» (seit 27. November bei Netflix)

«High Horse» (seit 20. November bei Peacock)

«Zero Day Attack» (bei Amazon Prime Japan)

«I am the Greatest» (seit 28. November in der ZDFmediathek)

«Heated Rivalry» (seit 28. November bei HBO)

Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert. Doch die Freunde haben nur ein Ziel: Vecna finden und den Alptraum ein für alle Mal beenden.Das reiche Erbe schwarzer Cowboys lebt durch ihre tiefe Verbindung zum amerikanischen Westen weiter - eine Geschichte von Tradition und Widerstandskraft in der Ranchkultur.Der ältere amtierende Präsident Taiwans verliert gegen eine jüngere Herausforderin (Janet Hsieh). Während der politische Übergang im Gange ist und der Tag der Amtseinführung näher rückt, stürzt ein U-Boot-Jagdflugzeug vom Typ PLANAF Shaanxi Y-8 südöstlich von Taiwan ins Meer (was als heimlicher Sabotageakt im Rahmen einer False-Flag-Operation interpretiert wird), wobei der einzige überlebende, verletzte Besatzungsmitglied des Flugzeugs von einem nahegelegenen Kriegsschiff der Republik China gerettet und aufgenommen wird.Beschreibt die Woche vor der chinesischen Invasion Taiwans aus der Perspektive mehrerer in Taiwan gestrandeter Menschen, als im Vorfeld Chaos ausbricht.Zwei rivalisierende Hockeystars stehen vor einer unerwarteten Herausforderung, als sie Gefühle füreinander entwickeln und ihre Karrieren komplizieren.