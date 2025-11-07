Rundschau

Die neue Serie von Ryan Murphy über Frauen, die eine Männerkanzlei verlassen und sich selbstständig machen, ist gesät mit schlechten Kritiken.

«All Fair» (seit 4. November bei Disney+)

«All Her Fault» (seit 6. November bei Peacock)

«Crutch» (seit 3. November bei Paramount+)

«I Love LA» (seit ab 25. November bei Sky/Wow)

«High Potential» (Staffel 2 seit 7. August bei Disney+)

Ein Team knallharter Anwältinnen verlässt eine männerdominierte Kanzlei und gründet ihre eigene Praxis für Familienrecht. Scharfsinnig, brillant und emotional verflochten, meistern sie Trennungen mit hohen Einsätzen, skandalöse Geheimnisse und wechselnde Loyalitäten  im Gerichtssaal wie auch privat. In einer Welt, in der Geld regiert und Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen das Spiel nicht nur, sie ändern die Regeln.Marissa Irvine kommt in der Arthur Avenue 14 an, um ihren Sohn Milo von einem Spieltreffen abzuholen, aber als sie dort ankommt, kann sie ihn nicht finden.Die Serie spielt in der Welt der CBS-Original-Komödie «The Neighborhood» und dreht sich um die Titelfigur Francois Frank Crutchfield (Morgan), der unter dem Namen Crutch bekannt ist, einen forschen, aber beliebten Ladenbesitzer aus Harlem. Seine Welt gerät durcheinander, als sein intellektueller Sohn und seine freigeistige Tochter wieder in das Familienhaus einziehen.An ihrem 27. Geburtstag spricht Maia ihre Chefin Alyssa auf eine Beförderung an. Alyssa zögert und verweist auf Maias mangelnde Erfahrung in einer Führungsposition. Bevor ihr Gespräch durch einen Anruf unterbrochen wird, beschreibt Maia die Zeit, in der sie eine Talentmanagerin war, als eine Beziehung zu Tallulah, einer mittlerweile entfremdeten Freundin, die in New York City lebt. Später kommt Maia nach Hause und stellt fest, dass Tallulah, wie von ihrer Freundin Alani arrangiert, in Los Angeles angekommen ist. Ihr Wiedersehen ist unangenehm, da Maia ihre Bitte um Beförderung als erfolgreich darstellt. Auf Maias Geburtstagsfeier geben die beiden schließlich zu, dass sie beide über ihre Erfolge gelogen haben. Sie beschließen, dass Tallulah nach Los Angeles ziehen und als Klientin bei Maia wohnen wird.Es ist eine Woche her, seit der Serienentführer  mittlerweile als Game Maker bekannt  Kontakt zu Morgan aufgenommen hat. Aus Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Familie halten Morgan und Ludo die Kinder im Haus, während draußen Polizisten Wache stehen. Eines Tages findet Morgan in ihrer Post einen Flyer einer Sicherheitsfirma, der an ein anderes Haus in ihrer Nachbarschaft adressiert ist. Als sie zum LAPD zurückkehrt, findet sie heraus, dass die Besitzerin des Hauses eine alleinerziehende Mutter ist, die verschwunden ist. Morgan und Karadec finden Hinweise, die auf den Chef der vermissten Frau als wahrscheinlichen Entführer/Mörder hindeuten, aber Morgan besteht darauf, dass der Game Maker ihn hereinlegt. Schließlich kommt der Game Maker von selbst zum LAPD und sagt, er habe gehört, dass sie nach ihm suchen. Unterdessen schickt Lieutenant Soto Oz und Daphne nach Henderson, Nevada, um Conforths Hinweis zu folgen und Roman zu finden.