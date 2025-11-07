«All Fair» (seit 4. November bei Disney+)
Ein Team knallharter Anwältinnen verlässt eine männerdominierte Kanzlei und gründet ihre eigene Praxis für Familienrecht. Scharfsinnig, brillant und emotional verflochten, meistern sie Trennungen mit hohen Einsätzen, skandalöse Geheimnisse und wechselnde Loyalitäten im Gerichtssaal wie auch privat. In einer Welt, in der Geld regiert und Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen das Spiel nicht nur, sie ändern die Regeln.
Variety: Eine Serie über Scheidungsanwälte ist eine gute Idee, aber «Alls Fair» wirkt wie ein erster Entwurf davon. Die Verschwendung wird mit jeder pornografischen Einstellung einer Chanel-Tasche, eines Oldtimers oder eines übertriebenen Outfits noch offensichtlicher. «Alls Fair» möchte Wunscherfüllung bieten eine Nonstop-Montage von Frauen mittleren Alters, die ihren Reichtum, ihren Erfolg und die damit verbundene Macht genießen.
«All Her Fault» (seit 6. November bei Peacock)
Marissa Irvine kommt in der Arthur Avenue 14 an, um ihren Sohn Milo von einem Spieltreffen abzuholen, aber als sie dort ankommt, kann sie ihn nicht finden.
The Hollywood Reporter: Nicht jeder wird das offen aussprechen, aber die Serie, die von Megan Gallagher nach dem Roman von Andrea Mara geschaffen wurde, versteht es hervorragend, die subtileren Formen der Urteilsbildung einzufangen. Das zeigt sich daran, wie Journalisten auf einer Pressekonferenz wissen wollen, wo Marissa, eine Vermögensverwalterin, war, als Milo entführt wurde, ohne dasselbe von ihrem Ehemann Peter, einem Rohstoffhändler, zu fragen.
«Crutch» (seit 3. November bei Paramount+)
Die Serie spielt in der Welt der CBS-Original-Komödie «The Neighborhood» und dreht sich um die Titelfigur Francois Frank Crutchfield (Morgan), der unter dem Namen Crutch bekannt ist, einen forschen, aber beliebten Ladenbesitzer aus Harlem. Seine Welt gerät durcheinander, als sein intellektueller Sohn und seine freigeistige Tochter wieder in das Familienhaus einziehen.
Variety: «Crutch» ist eine Multi-Kamera-Komödie, die vor einem Studiopublikum gedreht wird und alle Zutaten einer klassischen Sitcom hat. Die Situationen sind absurd, aber die Serie geht noch einen Schritt weiter und verwendet eine explizite, farbenfrohe Sprache, da die Dialoge auf dem Streamer von CBS nicht durch Netzwerkregeln und -vorschriften eingeschränkt sind. Insgesamt ist «Crutch» unterhaltsam und leicht zu verfolgen. Morgan schlüpft mühelos in die Rolle eines sturen, aber wohlmeinenden Patriarchen, der das Beste für seine Familie will.
«I Love LA» (seit ab 25. November bei Sky/Wow)
An ihrem 27. Geburtstag spricht Maia ihre Chefin Alyssa auf eine Beförderung an. Alyssa zögert und verweist auf Maias mangelnde Erfahrung in einer Führungsposition. Bevor ihr Gespräch durch einen Anruf unterbrochen wird, beschreibt Maia die Zeit, in der sie eine Talentmanagerin war, als eine Beziehung zu Tallulah, einer mittlerweile entfremdeten Freundin, die in New York City lebt. Später kommt Maia nach Hause und stellt fest, dass Tallulah, wie von ihrer Freundin Alani arrangiert, in Los Angeles angekommen ist. Ihr Wiedersehen ist unangenehm, da Maia ihre Bitte um Beförderung als erfolgreich darstellt. Auf Maias Geburtstagsfeier geben die beiden schließlich zu, dass sie beide über ihre Erfolge gelogen haben. Sie beschließen, dass Tallulah nach Los Angeles ziehen und als Klientin bei Maia wohnen wird.
The Hollywood Reporter: In der zweiten Hälfte der Staffel findet die Serie jedoch zu ihrem Stil, da die einfachen Witze über den Verkehr in LA und bedeutungslose öffentliche Entschuldigungsbeiträge etwas tieferen, komplexeren Emotionen weichen. Maias Arbeit mit Tallulah schürt ihren Ehrgeiz und zwingt sie, immer schwierigere Entscheidungen zu treffen zwischen der stillen Zufriedenheit, die sie mit Dylan gefunden hat, und dem großen Leben, von dem sie mit Tallulah träumt, zwischen dem vorsichtigen Karriereweg, den Alyssa ihr vorgibt, und dem rücksichtsloseren Ansatz, den ihr alter Chef Ben (Colin Woodell) vertritt.
«High Potential» (Staffel 2 seit 7. August bei Disney+)
Es ist eine Woche her, seit der Serienentführer mittlerweile als Game Maker bekannt Kontakt zu Morgan aufgenommen hat. Aus Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Familie halten Morgan und Ludo die Kinder im Haus, während draußen Polizisten Wache stehen. Eines Tages findet Morgan in ihrer Post einen Flyer einer Sicherheitsfirma, der an ein anderes Haus in ihrer Nachbarschaft adressiert ist. Als sie zum LAPD zurückkehrt, findet sie heraus, dass die Besitzerin des Hauses eine alleinerziehende Mutter ist, die verschwunden ist. Morgan und Karadec finden Hinweise, die auf den Chef der vermissten Frau als wahrscheinlichen Entführer/Mörder hindeuten, aber Morgan besteht darauf, dass der Game Maker ihn hereinlegt. Schließlich kommt der Game Maker von selbst zum LAPD und sagt, er habe gehört, dass sie nach ihm suchen. Unterdessen schickt Lieutenant Soto Oz und Daphne nach Henderson, Nevada, um Conforths Hinweis zu folgen und Roman zu finden.
TV Guide: Abgesehen von Morgan sind die Charaktere in «High Potential» so flach gezeichnet. Wir haben einige Informationen über Morgans Partner Karadec (Daniel Sunjata) durch alte Kollegen, die aufgetaucht sind, oder durch die Zeit, die Morgan in seiner Wohnung verbracht hat, erhalten, was in Bezug auf ihre Chemie sowohl beruflich als auch persönlich hilfreich ist, aber er könnte noch etwas mehr Ausarbeitung vertragen. Der Rest des Teams auf der Wache ist noch schlechter dargestellt. «High Potential» ist eine solide Krimiserie mit einer großartigen Hauptfigur, die im Laufe der Serie immer komplexer geworden ist. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Serie noch viele Staffeln lang laufen könnte.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel