Der Michi und ich  wir mögen uns immer noch  Max Müller über 25 Jahre «Die Rosenheim-Cops»

Interview

Seit der ersten Folge steht Max Müller als Michael Mohr für «Die Rosenheim-Cops» vor der Kamera  und ist damit längst zum Herzstück der Erfolgsserie geworden. Im Interview spricht der Schauspieler über seine jahrzehntelange Beziehung zu seiner Rolle, den besonderen Charme des bayerischen Lokalkolorits und den Ritterschlag, als ihn ein Zuschauer für einen echten Bayern hielt.

Das freut mich natürlich sehr! Erklären kann ich es mir, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Manchmal habe ich da schon ein paar Kapriolen geliefert ! Aber die immer mit Überzeugung und Spielfreude!!Ich bin irgendwie immer ein bisschen neugierig auf die neuen Gesichter. Und auf die Menschen dahinter! Und mei, das mit der Marisa ist halt ein Fall für sich. Da gibt es schon eine gewisse Wehmut. Wir sind zwar keine Freunde im klassischen Sinn. Aber wir ticken so ähnlich. Wir lachen über dieselben Dinge, weinen bei derselben Musik, schimpfen über Ähnliches. Und das seit 25 Jahren. So was verbindet !Na, das ist das doch Salz in der Suppe! Wir sind schließlich nicht so weit weg von der Bauernbühne. Und ich liebe gutes Bauerntheater! Je regionaler, desto echter wird das Ganze!Das weiß ich nicht. Ich bin leider kein Drehbuchautor. Aber ich bewundere gute Autoren SEHR!Michi ist, wie gesagt, grade 60 geworden - das reicht für die nächste Wandlung.Ich freue mich wirklich sehr, wenn ich die Kollegen wiedersehe. Aber: beim Drehen hat eigentlich jeder so viel mit sich selbst zu tun (Text können, Inhalt wissen, wann geh ich wo und warum wohin ?!), dass man diese Familienbande selten wirklich vertiefen kann.Ich glaube, die Menschen schauen uns gerne zu, weil wir ALLE unsere Aufgabe ernst nehmen. Vor und hinter der Kamera!! Und - weil wir unsere Aufgabe lieben.Rosenheim ist eine sehr hübsche und gemütliche Stadt - unbedingt (wieder) mal hinfahren! Und die Stadt hat sich, von Anfang an, für «Die Rosenheim-Cops» und ihre Fans stark gemacht. Und das merken wir, das Team, quasi auf Schritt und Tritt, wenn wir dort drehen dürfen. Das ist schön - und etwas Besonderes in der Fernseh-Branche!Vor ein paar Jahren in München. Ein älterer Herr spricht mich begeistert an: Mei, i schau Eich ja so gern ! Und die Frau Stockl. Und der Michi ! Und irgendwann klopft er mir auf die Schulter und sagt: Sie san hoit a richtiger Bayer! Da hat sich der Kärntner in mir sehr gefreut. Und das war mein Ritterschlag!Naja, ich habe, parallel zu «Die Rosenheim-Cops» jedes Jahr ungefähr zwanzig bis dreißig Liederabende gesungen. Das reicht als Abwechslung durchaus. Und wie es mit dem Michi weitergeht, liegt ja nicht nur in meiner Hand. Bis jetzt macht er mir jedenfalls noch viel Freude!Ich bin zurzeit was «Die Rosenheim-Cops» angeht, erstaunlich wunschlos!