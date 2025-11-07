Prime Video erweitert Cast der Serienadaption «Off Campus»

US-Fernsehen

Basierend auf den Bestseller-Romanen von Elle Kennedy entsteht eine romantisch-dramatische College-Serie rund um Hockey, Liebe und Selbstfindung.

Prime Video hat die wiederkehrenden Darstellerinnen und Darsteller für die kommende Serienadaptionbekannt gegeben, die auf der erfolgreichen Romanreihe von Elle Kennedy basiert. Die Serie folgt den Mitgliedern eines Elite-Eishockeyteams und den Frauen in ihrem Umfeld, die an der fiktiven Briar University mit Liebe, Freundschaft, Ehrgeiz und erwachsenem Leben konfrontiert werden. Staffel 1 konzentriert sich auf die Opposites attract-Romanze zwischen der schüchternen Songwriterin Hannah und dem charismatischen Hockey-Star Garrett.Zum erweiterten Cast gehören unter anderem AJ Abell («Bad Times at the El Royale»), Francesca Bianchi («The Irrational»), Kai Bradbury («Virgin River»), Karis Cameron («BH90210»), Josh Chambers («The Last of Us»), Miles Gutierrez-Riley («The Wilds»), Chelah Horsdal («The Man in the High Castle»), Dylan Kingwell («A Series of Unfortunate Events»), Lauren Patten («Death and Other Details»), Jennifer Spence («Travelers») und Brandon Scott («Dead to Me»). Außerdem sind Julia Sarah Stone, Riley Davis, Frankie Randysek, Marlee Walchuk, Quinten James, Riley Orr und Chad Willett in wiederkehrenden Rollen zu sehen.Die Serie wird von Louisa Levy und Gina Fattore als Co-Showrunnerinnen geleitet und von Temple Hill Entertainment (Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman) produziert. Elle Kennedy, deren Bücher über 10 Millionen Exemplare verkauft und in mehr als 25 Sprachen übersetzt wurden, fungiert als ausführende Produzentin.