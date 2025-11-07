Apple TV+ entwickelt französischen Politthriller «La Décision»

International

Ein Präsident zwischen Macht, Moral und einem persönlichen Albtraum  inszeniert von Martin Bourboulon und Louis Farge.

Apple TV erweitert seine französischsprachige Originalsparte um den neuen Politthriller, der mit Raphaël Personnaz («Die reichste Frau der Welt») und Diane Kruger («Inglourious Basterds») prominent besetzt ist. Die siebenteilige Serie wird von den Regisseuren Martin Bourboulon («Carême») und Louis Farge («Culte») inszeniert. In weiteren Rollen sind Sami Bouajila, Marina Hands von der Comédie Française sowie Fanny Sidney («Call My Agent!») zu sehen. Produziert wird das Projekt von Solab Films, White Lion Films (Teil der Mediawan-Gruppe) und M Films.Im Zentrum der Handlung steht der französische Präsident (Raphaël Personnaz), dessen Leben aus den Fugen gerät, als ein achtjähriges Mädchen spurlos verschwindet  seine uneheliche Tochter, von deren Existenz weder seine Ehefrau noch seine engste Beraterin Nora (Diane Kruger) wissen. Die Entführung wird zur Staatsaffäre, während die Medien das Land in Aufruhr versetzen und der Élysée-Palast zu einem Ort der Intrige wird. Zwischen Loyalität, Machtkämpfen und emotionaler Zerrissenheit muss der Präsident entscheiden, ob er seine moralischen Grundsätze opfert, um das Leben seines Kindes zu retten  ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.Das Drehbuch stammt von Marc Dugain, Corinne Garfin («Dark Hearts»), Lamara Leprêtre Habib («Dans lOmbre») und Xabi Molia («Les Sentinelles»), basierend auf einer Idee von Bourboulon und dem César-nominierten Nicolas Tiry («Atlantic Bar»). Beide fungieren zusammen mit Noor Sadar als Executive Producers. «La Décision» reiht sich in eine wachsende Liste französischsprachiger Apple-Originals ein.