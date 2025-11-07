ntv setzt auf Bauhaus und Dubai

TV-News

Ende des Monats November sind im Tagesprogramm zwei neue Premieren geplant.

Der Nachrichtensender ntv setzt seine Doku-Strecke am Samstagvorabend mit einer weiteren Premiere fort. Am 29. November 2025 ist für 19.10 Uhr die Sendungeingeplant. Eine Doku über die spannende Geschichte einer der einflussreichsten Kulturbewegungen des 20. Jahrhunderts: Von den Anfängen der 1920er-Jahre bis in die Gegenwart begibt sich der Film auf eine Reise in die revolutionäre Ideenwelt der Bauhäusler und zu ihren Wirkstätten, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.Sie ist eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Vision und Faszination, und zeigt eindrucksvoll, dass die Frage "Wie wollen wir leben?" bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat. Im Gespräch mit Ministerpräsident Reiner Haseloff, Bauhaus-Direktorin Barbara Steiner und vielen weiteren Interviewpartner wird die Strahlkraft deutlich, die von Dessau und dem Bauhaus bis heute ausgeht - weit über Europa hinaus.Am Sonntagnachmittag ist um 13.30 Uhr die Dokumentationgeplant. Dubai hat sich aufgrund seiner strategischen Lage und Infrastruktur zu einem wichtigen globalen Logistik-Hub entwickelt mit einem riesigen Hafen und zwei Flughäfen von denen aus Logistikunternehmen operieren. Warum immer mehr globale Unternehmen hier investieren und wie das alles vor Ort ausschaut, das haben wir uns bei einem exklusiven Blick hinter die Kulissen angeschaut.