Langer Wintersporttag im Ersten am 13. Dezember

Gegen 17.35 Uhr können sich die Zuschauer über die Langlauf-Sprints aus Davos freuen.

Am Samstag, 13. Dezember 2025, steht Das Erste wieder ganz im Zeichen des Sports. Ab 09:00 Uhr startet ein langer Live-Tag voller Wintersporthighlights und Fußball. Die «Sportschau» überträgt und fasst Wettkämpfe aus den wichtigsten Weltcups zusammen  darunter Rodeln, Ski alpin, Biathlon, Skispringen, Langlauf und Bob.

Los geht es mit dem Rodel-Weltcup in Park City, gefolgt vom Ski-Weltcup der Herren in Val dIsère und der Abfahrt der Damen in St. Moritz. Ab dem späten Vormittag stehen die Biathlon-Verfolgung der Männer und das Skispringen der Frauen in Klingenthal auf dem Programm. Danach folgen die zweiten Durchgänge im Riesenslalom der Männer sowie weitere Zusammenfassungen aus Lillehammer und Hochfilzen. Der Wintersporttag endet gegen 17:35 Uhr mit dem Langlauf-Sprint aus Davos.

Am Abend übernimmt die «Sportschau» erneut das Programm: Moderator Alex Schlüter präsentiert ab 18:00 Uhr die 3. Liga, gefolgt von den Highlights des 14. Bundesliga-Spieltags und der 2. Bundesliga ab 18:30 Uhr. Kommentiert und begleitet wird der Wintersporttag von Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christian Dexne, Eik Galley, Jens-Jörg Rieck und weiteren ARD-Reportern.

