RTL Super zeigt drei neue Weihnachtsfilme in vier Tagen

Vom 1. bis 4. Dezember 2025 präsentiert der Sender RTL Super gleich drei neue Weihnachtsfilme als Free-TV-Premieren. Den Auftakt macht am 1. Dezember um 20:15 Uhr die romantische Komödie «Die zauberhafte Weihnachtsfee» (OT: «Sugarplummed»). Darin wünscht sich Emily (Maggie Lawson) ein perfektes Weihnachtsfest und bekommt dabei unerwartete Hilfe von der magischen Figur Sugarplum (Janel Parrish), die direkt aus einem Weihnachtsfilm in ihr Leben tritt. Doch die guten Absichten geraten schnell außer Kontrolle. Regie führte Ryan Landels, der mit viel Herz und Humor zeigt, dass wahre Perfektion in der Weihnachtszeit manchmal ganz anders aussieht.
Bereits am 2. Dezember um 20:15 Uhr geht es weiter mit «Ein Prinz zu Weihnachten Verliebt im Winterwunderland» (OT: «A Christmas Castle Proposal: A Royal in Paradise 2»). Die australische Produktion erzählt die Geschichte von Olivia (Rhiannon Fish) und Prinz Alexander (Mitchell Bourke), die gemeinsam das Fest im Königspalast von Torovia verbringen. Zwischen Familientraditionen, kulturellen Unterschieden und königlichen Verpflichtungen wird das Weihnachtsfest zu einer emotionalen Bewährungsprobe für das junge Paar. Regisseur Adrian Powers inszenierte eine leichte, märchenhafte Fortsetzung des romantischen Publikumserfolgs «A Royal in Paradise».
Zum Abschluss folgt am 4. Dezember um 20:15 Uhr die US-Produktion «Seaside Christmas Ein Seehund zum Fest» (OT: «Mystic Christmas»). Jessy Schram spielt darin eine Meeresveterinärin, die über die Feiertage in ihre Heimatstadt Mystic, Connecticut, zurückkehrt, um einem Seehund namens Peppermint bei seiner Rückkehr ins Meer zu helfen. Dabei begegnet sie Sawyer (Chandler Massey), dem Besitzer einer Pizzeria und einer alten Liebe. Der herzerwärmende Film aus dem Hause Hallmark Media verbindet Tierschutz, Romantik und weihnachtliche Nostalgie zu einer perfekten Feelgood-Geschichte.
