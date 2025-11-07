TV-News

Weihnachtlicher Krimiabend: Neuer Münchner «Tatort» läuft am 26. Dezember

von

Batic, Leitmayr und Hammermann ermitteln hinter den Kulissen eines Theaters, das ist der vorletzte gemeinsamer Fall des Kult-Trios.

Der BR-«Tatort» aus München meldet sich zum Jahresende mit einem besonders atmosphärischen Fall zurück: Am 26. Dezember 2025 um 20:15 Uhr zeigt Das Erste den neuen Krimi Das Verlangen. In einem altehrwürdigen Münchner Theater wird Tschechows Die Möwe aufgeführt  doch die Vorstellung endet tödlich. Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) bricht mitten auf der Bühne tot zusammen. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) nehmen die Ermittlungen auf  und tauchen tief ein in die Intrigen und Leidenschaften einer Welt voller Eitelkeit, Konkurrenz und geplatzter Träume.

Hinter den Kulissen des Theaters stoßen die Ermittler auf Eifersucht, Affären und alte Wunden  bis ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit den Fall in ein neues Licht rückt. Regie führte Andreas Kleinert, der bereits mit dem Münchner Team für Die ewige Welle und Freies Land zusammenarbeitete. Das Drehbuch stammt von Norbert Baumgarten und Holger Joos. Neben den Hauptdarstellern sind Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch, Anna Stieblich, Liliane Amuat, Thiemo Strutzenberger und Luzia Oppermann zu sehen.

Das Verlangen ist offiziell der 97. Fall für das Münchner Ermittlerduo, wird jedoch als 98. Episode ausgestrahlt, da die Reihenfolge mit Zugzwang getauscht wurde. Der Krimi markiert den vorletzten gemeinsamen Einsatz von Nemec, Wachtveitl und Hofer  die Jubiläumsfälle 99 und 100 folgen 2026. Produziert wurde der Film von Claussen + Putz Filmproduktion im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. In der ARD Mediathek steht der Krimi nach der Ausstrahlung ein Jahr lang zum Abruf bereit.

Mehr zum Thema... TV-Sender Das Erste Tatort
Kurz-URL: qmde.de/166115
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelRTL Super zeigt drei neue Weihnachtsfilme in vier Tagennächster ArtikelDrehschluss für dritten Film der SWR-Reihe «Die Verteidigerin»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Pompo: The Cinéphile» feiert Premiere bei ProSieben Maxx TV-News ProSieben Fun setzt auf «Higurashi» TV-News RTL Super zeigt drei neue Weihnachtsfilme in vier Tagen TV-News ntv setzt auf Bauhaus und Dubai TV-News DFB-Pokal-Achtelfinale: ARD und ZDF zeigen Topspiele TV-News RTL legt Jahresrückblick auf den Donnerstag TV-News VOX lässt wieder Weihnachts-Löwen aus dem Käfig

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung