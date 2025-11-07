Weihnachtlicher Krimiabend: Neuer Münchner «Tatort» läuft am 26. Dezember

Der BR-«Tatort» aus München meldet sich zum Jahresende mit einem besonders atmosphärischen Fall zurück: Am 26. Dezember 2025 um 20:15 Uhr zeigt Das Erste den neuen Krimi Das Verlangen. In einem altehrwürdigen Münchner Theater wird Tschechows Die Möwe aufgeführt doch die Vorstellung endet tödlich. Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) bricht mitten auf der Bühne tot zusammen. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) nehmen die Ermittlungen auf und tauchen tief ein in die Intrigen und Leidenschaften einer Welt voller Eitelkeit, Konkurrenz und geplatzter Träume.
Hinter den Kulissen des Theaters stoßen die Ermittler auf Eifersucht, Affären und alte Wunden bis ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit den Fall in ein neues Licht rückt. Regie führte Andreas Kleinert, der bereits mit dem Münchner Team für Die ewige Welle und Freies Land zusammenarbeitete. Das Drehbuch stammt von Norbert Baumgarten und Holger Joos. Neben den Hauptdarstellern sind Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch, Anna Stieblich, Liliane Amuat, Thiemo Strutzenberger und Luzia Oppermann zu sehen.
Das Verlangen ist offiziell der 97. Fall für das Münchner Ermittlerduo, wird jedoch als 98. Episode ausgestrahlt, da die Reihenfolge mit Zugzwang getauscht wurde. Der Krimi markiert den vorletzten gemeinsamen Einsatz von Nemec, Wachtveitl und Hofer die Jubiläumsfälle 99 und 100 folgen 2026. Produziert wurde der Film von Claussen + Putz Filmproduktion im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. In der ARD Mediathek steht der Krimi nach der Ausstrahlung ein Jahr lang zum Abruf bereit.
