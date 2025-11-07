Drehschluss für dritten Film der SWR-Reihe «Die Verteidigerin»

Im Schwarzwald ist der Dreh zum dritten Film der SWR-Reihe «Die Verteidigerin» abgeschlossen. Unter der Regie von Sebastian Marka («Tatort: Das kalte Haus», «Exit») stand Andrea Sawatzki erneut als Strafverteidigerin Lou Caspari vor der Kamera. Im neuen Fall mit dem Arbeitstitel Tötungsabsicht gerät Lou in ein gefährliches moralisches Dilemma: Sie übernimmt das Mandat eines berüchtigten Profikillers gegen den Rat aller. Benjamin Sadler spielt den charismatischen, aber undurchsichtigen Auftragsmörder Mario Lenzi, der des Mordes an einem Mafiaboss und dessen Familie beschuldigt wird.
Während die Staatsanwaltschaft eine scheinbar wasserdichte Beweislage präsentiert, beteuert Lenzi seine Unschuld und versucht gleichzeitig, seine Anwältin zu manipulieren. Lou Caspari hält an ihrem Grundsatz fest, dass jeder Mensch das Recht auf Verteidigung hat, und bringt sich damit selbst in Gefahr. Als sie Beweise für Lenzis Unschuld findet, bringt ihre erfolgreiche Verteidigung eine Welle öffentlicher Empörung mit sich. Lou wird bedroht und taucht schließlich im Schwarzwald unter wo sie sich ausgerechnet auf die Hilfe ihres zwielichtigen Mandanten verlassen muss.
Tötungsabsicht (AT) ist eine Produktion der Zum Goldenen Lamm Filmproduktion im Auftrag des SWR für die ARD. Produzent ist Stefan Sporbert, das Drehbuch stammt von Erol Yesilkaya. Nach dem erfolgreichen Start der Reihe am 22. Oktober 2025, der über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, folgt im Frühjahr 2026 der zweite Film Der Fall Nicola.
