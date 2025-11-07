Apple TV+ zeigt Trailer zu «Traqués  Gejagt»

International

Benoît Magimel und Mélanie Laurent sind in einem intensiven Überlebensdrama von Cédric Anger zu sehen.

Apple TV hat den offiziellen Trailer zur neuen französischsprachigen Thrillerserie(OT: «Traqués») veröffentlicht. Das Drama stammt vom César-nominierten Regisseur Cédric Anger («La prochaine fois je viserai le cur») und wird von Gaumont produziert, dem Studio hinter Erfolgen wie «Lupin», «Becoming Karl Lagerfeld» und «Totems». In den Hauptrollen spielen Benoît Magimel, dreifacher César-Preisträger und in Cannes als Bester Schauspieler ausgezeichnet («Pacifiction»), sowie Mélanie Laurent («Inglourious Basterds»). Die Serie startet am 3. Dezember 2025 mit zwei Episoden, danach folgt wöchentlich eine neue Folge bis 31. Dezember.Die Handlung dreht sich um Franck (Benoît Magimel), der mit seinen Freunden regelmäßig auf die Jagd geht  bis ein Routine-Wochenende in einem Albtraum endet. Eine unbekannte Gruppe von Jägern eröffnet ohne Vorwarnung das Feuer auf sie. Nach einer blutigen Auseinandersetzung gelingt Francks Truppe die Flucht, doch sie beschließen, das Geschehen geheim zu halten. Zurück in seinem Alltag mit Ehefrau Krystel (Mélanie Laurent) spürt Franck bald, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist: Die mysteriöse Jagdgesellschaft scheint ihnen zu folgen  und sinnt auf Rache.Neben Magimel und Laurent gehören Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Angelyna Danabe-Mignot und Paul Beaurepaire zum Ensemble. Regie und Drehbuch stammen von Cédric Anger, Executive Producers sind Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro und Sidonie Dumas. Zuletzt veröffentlichte AppleTV die französischen Dramen «Drops of God», «Carême» und «Liaison».