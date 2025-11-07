ESPN und DraftKings schließen exklusive Wettpartnerschaft ab

Zwei der bekanntesten Marken im Sportbereich bündeln ihre Kräfte: ESPN und DraftKings Inc. haben eine umfassende Vereinbarung geschlossen, die DraftKings ab 1. Dezember 2025 zum exklusiven Official Sportsbook and Odds Provider of ESPN macht. Damit integriert ESPN künftig sämtliche Sportwettenfunktionen und -inhalte direkt in seine Plattformen. Der vollständige Rollout des neuen Angebots ist für 2026 geplant. Fans erhalten dann Zugriff auf das komplette Portfolio von DraftKings darunter den Sportsbook, Daily Fantasy und das neue Feature Pick6.
Unser Ansatz beim Thema Wetten bestand schon immer darin, das Erlebnis nahtlos in unsere Produkte zu integrieren, erklärte Jimmy Pitaro, Chairman von ESPN. Mit DraftKings, einem führenden Anbieter auf diesem Gebiet, können wir diese Vision ausbauen, leidenschaftliche Sportfans noch besser bedienen und unser Direct-to-Consumer-Geschäft weiterentwickeln. Auch DraftKings-CEO Jason Robins zeigte sich überzeugt: ESPNs globale Reichweite und Markenstärke machen diese Partnerschaft zu einem natürlichen Schritt. Gemeinsam schaffen wir ein fesselndes, verantwortungsvolles und innovatives Angebot, das die Verbindung zwischen Fans und Live-Sport neu definiert.
DraftKings wird künftig die Wettsektion innerhalb der ESPN-App betreiben und spezielle Aktionen für ESPN Unlimited, das neue Streaming-Angebot des Senders, anbieten. Zudem soll die Kooperation den Fokus auf Responsible Gaming stärken durch gemeinsame Aufklärungskampagnen und prominente Hinweise zur verantwortungsvollen Nutzung. Das bisherige Produkt ESPN BET wird zur reinen Content-Marke umgebaut und künftig mit DraftKings Sportsbook-Integrationen ausgestattet, begleitet von der täglichen Show «ESPN BET Live» auf ESPN2. Mit mehr als 10 Millionen Kunden und operativen Lizenzen in 28 US-Bundesstaaten sowie Kanada positioniert sich DraftKings als strategischer Schlüsselpartner für ESPN und als Wegbereiter für die nächste Ära interaktiver Sporterlebnisse.
