ESPN und DraftKings schließen exklusive Wettpartnerschaft ab

Vermischtes

Ab Dezember 2025 wird DraftKings offizieller Sportwettenanbieter von ESPN.

Zwei der bekanntesten Marken im Sportbereich bündeln ihre Kräfte: ESPN und DraftKings Inc. haben eine umfassende Vereinbarung geschlossen, die DraftKings ab 1. Dezember 2025 zum exklusiven Official Sportsbook and Odds Provider of ESPN macht. Damit integriert ESPN künftig sämtliche Sportwettenfunktionen und -inhalte direkt in seine Plattformen. Der vollständige Rollout des neuen Angebots ist für 2026 geplant. Fans erhalten dann Zugriff auf das komplette Portfolio von DraftKings  darunter den Sportsbook, Daily Fantasy und das neue Feature Pick6.Unser Ansatz beim Thema Wetten bestand schon immer darin, das Erlebnis nahtlos in unsere Produkte zu integrieren, erklärte Jimmy Pitaro, Chairman von ESPN. Mit DraftKings, einem führenden Anbieter auf diesem Gebiet, können wir diese Vision ausbauen, leidenschaftliche Sportfans noch besser bedienen und unser Direct-to-Consumer-Geschäft weiterentwickeln. Auch DraftKings-CEO Jason Robins zeigte sich überzeugt: ESPNs globale Reichweite und Markenstärke machen diese Partnerschaft zu einem natürlichen Schritt. Gemeinsam schaffen wir ein fesselndes, verantwortungsvolles und innovatives Angebot, das die Verbindung zwischen Fans und Live-Sport neu definiert.DraftKings wird künftig die Wettsektion innerhalb der ESPN-App betreiben und spezielle Aktionen für ESPN Unlimited, das neue Streaming-Angebot des Senders, anbieten. Zudem soll die Kooperation den Fokus auf Responsible Gaming stärken  durch gemeinsame Aufklärungskampagnen und prominente Hinweise zur verantwortungsvollen Nutzung. Das bisherige Produkt ESPN BET wird zur reinen Content-Marke umgebaut und künftig mit DraftKings Sportsbook-Integrationen ausgestattet, begleitet von der täglichen Show «ESPN BET Live» auf ESPN2. Mit mehr als 10 Millionen Kunden und operativen Lizenzen in 28 US-Bundesstaaten sowie Kanada positioniert sich DraftKings als strategischer Schlüsselpartner für ESPN  und als Wegbereiter für die nächste Ära interaktiver Sporterlebnisse.