Mittwoch, 5. November 2025

Fabian Riedner von 06. November 2025, 08:38 Uhr

Wie erfolgreich waren die «Theken-Cowboys»? Wie schlug sich «Der Promihof» bei RTLZWEI?

Das ZDF sicherte sich mit «Aktenzeichen XY Ungelöst» die Marktführung, denn 5,03 Millionen Menschen sahen die neue Ausgabe. Die Marktanteile beliefen sich auf 22,6 Prozent bei allen sowie 23,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das «heute journal» erreichte ab 21.45 Uhr noch 3,66 Millionen und 19,4 Prozent, der Marktanteil bei den jungen Erwachsenen wurde auf 16,8 Prozent taxiert. Die Reichweite bei den Jungen sank von 1,01 auf 0,61 Millionen.



Das Erste erreichte mit «Theken-Cowboys» 3,00 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 13,5 Prozent. Mit 0,30 Millionen jungen Menschen kam man auf 6,9 Prozent. «Plusminus» und «Tagesthemen» erreichten noch 1,81 und 1,94 Millionen sowie 9,7 und 12,4 Prozent. Beim jungen Publikum verbuchten die Sendungen 3,4 und 6,5 Prozent. Über drei Stunden «The Taste» verfolgten 0,98 Millionen Menschen bei Sat.1, mit 0,24 Millionen aus der Zielgruppe wurden 6,7 Prozent erreicht.



«Die Stefan Raab Show» verfolgten 0,67 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren 6,8 Prozent dabei. Im Anschluss verfolgten 0,69 Millionen Zusehende «stern tv», das 7,3 Prozent bei den jungen Leuten holte. Bei ProSieben sahen 0,38 Millionen Zuschauer «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show», das Ergebnis bei der Zielgruppe fiel mit 4,6 Prozent schlecht aus. «Doc Caro  Jedes Leben zählt» holte bei VOX 0,96 Millionen Zuschauer. Mit 0,34 Millionen bei den Werberelevanten wurden 8,1 Prozent verbucht.



Eine Doppelfolge von «Der Promihof» lockte 0,40 sowie 0,42 Millionen Menschen zu RTLZWEI, die in Grünwald beheimatete Fernsehstation kam auf nur 2,5 respektive 2,7 Prozent. Eine Wiederholung von «Die Retourenjäger» holte sich im Anschluss noch 0,24 Millionen und 2,7 Prozent bei den Umworbenen. Kabel Eins setzte auf «The Core» mit Aaron Eckhart und Hilary Swank aus dem Jahr 2003, der 0,80 Millionen Zuschauer erreichte. Der Spielfilm holte in der Zielgruppe 6,5 Prozent. Ab 23.00 Uhr kam der Psychothriller «Roter Drache» mit Anthony Hopkins und Edward Norton, der 0,27 Millionen Zuschauer anlockte. Der Film von Brett Ratner sicherte sich aber nur drei Prozent bei den Umworbenen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

