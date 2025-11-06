Quotennews

«Theken-Cowboys» fasziniert drei Millionen

Fabian Riedner von 06. November 2025, 08:34 Uhr

Bei Sandra Maischberger durfte unter anderem Schauspieler Sky du Mont seine Expertise zur deutschen Politik verraten.

An einem Kiosk geht ein Schnösel auf die Kundentoilette und hinterlässt eine Leiche. Nur einen Koffer lässt der Mann zurück, den die Kunden der Kneipe den Beamten verheimlichen. Das Katz-und-Maus-Spiel am Mittwochabend, geschrieben und inszeniert von Alexander Wipprecht und Orlando Klaus, sammelte 3,00 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von mäßigen 13,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen holte der Film 0,30 Millionen, der Marktanteil wurde mit mauen 6,9 Prozent bewertet.



Kriminell ging es bei «Plusminus» weiter, denn ein Thema waren Erbschleicher. Die Justiz ist in vielen Fällen machtlos, wie Moderatorin Anna Planken mitteilte. Die Sendung vom «Tagesthemen» erreichten 1,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,4 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,20 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 6,5 Prozent.



Bei «maischberger» gab es einen Ukraine-Gipfel: Der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golod, und der langjährige Botschafter Deutschlands in Moskau, Rüdiger von Fritsch, standen Sandra Maischberger Rede und Antwort, außerdem durfte Schauspieler Sky du Mont über Politik reden. Die Sendung holte 1,33 Millionen Zuschauer und fuhr 11,9 Prozent Marktanteil ein. Außerdem sicherte sich die Sendung 0,11 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen und fesselte nur fünf Prozent der Jungen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

