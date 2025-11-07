TV-News

«Pompo: The Cinéphile» feiert Premiere bei ProSieben Maxx

Der Spielfilm wurde unter anderem für den Annie Award nominiert. ProSieben Maxx setzt am Freitagabend auf die japanische Produktion von 2021.

Anime-Fans dürfen sich auf eine besondere Deutschlandpremiere freuen: ProSieben Maxx zeigt am Freitag, 28. November, um 20:15 Uhr erstmals den japanischen Animationsfilm «Pompo: The Cinéphile» (Originaltitel: «Eiga Daisuki Pompo-san»). Die Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Shogo Sugitani entstand 2021 unter der Regie von Takayuki Hirao («God Eater», «The Garden of Sinners») im Studio CLAP.

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Gene, der als Assistent der exzentrischen Filmproduzentin Pompo arbeitet. Als sie ihm eines Tages die Regie für ihr neuestes Projekt überträgt, bekommt Gene die einmalige Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Doch schon bald steht er vor der Herausforderung, seine künstlerischen Ambitionen mit Budgetzwängen, Termindruck und der harten Realität des Filmemachens in Einklang zu bringen  eine liebevolle Hommage an das Kino selbst.

«Pompo: The Cinéphile» wurde international für seine energiegeladene Inszenierung, den detailreichen Animationsstil und seine charmante Reflexion über Leidenschaft, Kreativität und den Perfektionismus der Filmbranche gelobt. In Japan spielte der Film rund 1,8 Millionen US-Dollar ein und wurde für mehrere Preise, darunter den Annie Award als Best Animated Feature  Independent, nominiert.

