Stefan Raab bleibt am Mittwoch ein Problemfall

Vergangene Woche musste Stefan Raab gegen den DFB-Pokal antreten und erlitt mit 0,56 Millionen Zusehenden ab drei Jahren und 0,25 Millionen Umworbenen die größte Klatsche seit Ausstrahlungsbeginn. In dieser Woche ist die Konkurrenz mit «Aktenzeichen XY Ungelöst» und der UEFA Champions League nicht kleiner. «Die Stefan Raab Show» erreichte mit Promo-Auftritten von Derya Akyol («Euphorie») und Evelyn Burdecki («Being Burdecki») 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das führte zu 3,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe standen 0,30 Millionen auf der Liste, das reichte für 6,8 Prozent. Trotz Ausbau der Reichweite sind die Einschaltquoten wirklich übel.
«stern tv», das wieder von Steffen Hallaschka moderiert wurde, thematisierte das Göttinger Problemhochhaus, das Igelsterben in Deutschland, Mittel bei Erkältungen und Voyeur-Aufnahmen beim Joggen. Der bunte Themenmix lockte zwischen 21.30 und 00.00 Uhr 0,69 Millionen Menschen ab drei Jahren an und sicherte sich einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,22 Millionen dabei, sodass 7,3 Prozent erzielt wurden.
Zwischen 20.15 und 23.30 Uhr schalteten bei Sat.1 0,98 Millionen Menschen zur nächsten Folge von «The Taste» ein. Die ersten zwei Folgen sammelten 0,99 sowie 0,90 Millionen Zuschauer. Die neue Episode erreichte einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,24 Millionen entdeckt, die für 6,7 Prozent standen. «Best of The Taste» fuhr im Anschluss noch 0,30 Millionen und 3,5 Prozent ein, der Marktanteil bewegte sich beim Zielpublikum bei 5,5 Prozent.
