VOX lässt wieder Weihnachts-Löwen aus dem Käfig

Auch in diesem Jahr macht der Kölner TV-Sender VOX wieder ein Weihnachts-Special eines seiner wichtigsten Leuchttürme. Dezidiert geht es um die erfolgreiche Gründershow «Die Höhle der Löwen», die in diesem Herbst schon mit einer ziemlich starken regulären Staffel auf den Schirmen war. Nochmal On Air kommt die Produktion demnächst am 8. Dezember. denn dann zieht laut Senderversprechen Weihnachten in die Höhle ein.
Vom Ablauf sorgt Frank Thelen mit dem Elektro-Schneemobil "Bobsla" für den lautesten Auftritt des Abends, bevor Gründerin Jennifer Kraus mit ihrer "Streuselade" die Höhle in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Aber die Macher verheißen noch weitere Überraschungen. Welche das genau sein werden, können Fans und Interessierte folglich dann in einigen Wochen feststellen.
Quotentechnisch konnte die vergangene Runde mit Rückkehrer Thelen klar überzeugen, sodass ein zusätzliches Special durchaus Erfolg verspricht. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,53 Millionen gezählt, sodass man auf 13,4 Prozent kam. In der Spitze versammelte das Gründerformat sogar 0,61 Millionen und tolle 16,0 Prozent Anteil - ein euphorisches Resultat, das einen neuen Rekord für die aktuelle Staffel darstellte.
