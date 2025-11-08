Quotenmeter.FM

«Mälzers Meisterklasse» verfehlt ihr Ziel

von

In einem neuen Podcast stellen Mario Thunert und Fabian Riedner kein befriedigendes Zeugnis aus.

Am 4. November 2025 startete bei VOX die neue Show «Mälzers Meisterklasse», in der 15 Köchinnen und Köche sowie ambitionierte Hobby-Küchentalente ins Rampenlicht gerückt wurden. Die Gastro-Profis sollten von Tim Mälzer gecoacht werden, der schon seit Jahrzehnten Erfahrung gesammelt hat. Doch die neue Sendung entpuppt sich eher als plumpe Kopie von «The Taste».

Im Gegensatz zu «Das perfekte Dinner», das im Vorprogramm läuft, legt «Mälzers Meisterklasse» kaum Wert auf die tatsächliche Zubereitung der Speisen. Stattdessen gehören spitze Sprüche von Mälzer aus der Greenbox zur Zutatenliste, während die Besprechung und Darstellung des Kochvorgangs weitgehend fehlen. Obwohl die Sendung sich selbst als Coaching-Format bezeichnet, kommt beim Publikum erstaunlich wenig davon an.

Zudem hat sich Tim Mälzer den Sternekoch Jan Hartwig zur Seite geholt. Dieser soll in Mälzers Show entscheiden, wer das Zeug zum Gewinner oder zur Gewinnerin hat. Doch es stellt sich die Frage, warum die Teilnehmenden überhaupt mitmachen: Wegen des Hauptgewinns von 50.000 Euro  oder wegen des versprochenen Coachings durch Mälzer, das in der ersten Folge gar nicht stattfindet?

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

