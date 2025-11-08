US-Fernsehen

Netflix zeigt Trailer zu «A Man on the Inside»

von

Ted Danson ermittelt wieder undercover, allerdings nicht mehr in einem Altenheim.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der Comedy-Serie «A Man on the Inside» veröffentlicht. Die von Michael Schur («The Good Place», «Parks and Recreation») entwickelte Serie kehrt am 20. November 2025 mit acht neuen Episoden zurück. Im Mittelpunkt steht erneut Ted Danson als Ermittler Charles Nieuwendyk, der diesmal undercover an einem College ermittelt  und dort nicht nur auf verdächtige Professoren, sondern auch auf unerwartete Gefühle stößt. In Deutschland heißt die Serie künftig auch weiterhin «Undercover im Seniorenheim».

In der neuen Staffel wird Charles vom College-Präsidenten Jack Berenger (Max Greenfield) beauftragt, eine Erpressung aufzuklären. Als verdeckter Professor begibt er sich ins Zentrum des akademischen Chaos, wo Exzentriker, Idealisten und Möchtegern-Gurus das Sagen haben. Besonders fasziniert ist Charles von der lebenslustigen Musiklehrerin Mona (Mary Steenburgen), die ihm nach dem Tod seiner Frau neuen Lebensmut gibt  doch könnte sie auch in den Fall verwickelt sein? Nebenbei durchlebt auch Charles Tochter Emily (Mary Elizabeth Ellis) eine persönliche Neuorientierung, während Privatdetektivin Julie (Lilah Richcreek Estrada) ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit aufarbeitet.

Zur Besetzung gehören außerdem Gary Cole, Stephanie Beatriz, Michaela Conlin, Max Greenfield, Lisa Gilroy, Jason Mantzoukas, Mary Steenburgen und David Strathairn. Produziert wird die Serie von Universal Television in Zusammenarbeit mit Fremulon, 3 Arts Entertainment und den Dokumentarfilmern Maite Alberdi und Marcela Santibañez, auf deren Oscar-nominierter Doku «The Mole Agent» das Format basiert.



