Mehr Glamour, mehr Drama: «The Real Housewives of Beverly Hills»

Ab 4. Dezember läuft die neue Staffel von «The Real Housewives of Beverly Hills» mit einer 90-minütigen Premiere und gewohnt viel Luxus, Intrigen und emotionalen Zusammenbrüchen bei Bravo. Tags darauf sind die Folgen wie gewohnt bei Peacock verfügbar. Zur Stammbesetzung zählen Erika Jayne, Dorit Kemsley, Kyle Richards, Bozoma Saint John und Sutton Stracke, während Rachel Zoe nach mehr als zehn Jahren TV-Abstinenz ihr großes Bravo-Comeback feiert. Neu dabei ist außerdem Unternehmerin Amanda Frances, die mit Selbstbewusstsein und einem Millionen-Imperium in Kyles ehemaligem Familienhaus einzieht.
Die neue Staffel zeigt die Hausfrauen auf spektakulären Reisen von den Hamptons über Sedona bis nach Florenz. Doch hinter den Sonnenbrillen brodelt es: Kyle Richards steckt mitten zwischen Hochzeitsvorbereitungen ihrer Tochter und einer eigenen Trennungskrise, Erika Jayne kämpft nach einem Neuanfang erneut mit juristischen Schlagzeilen, während Dorit Kemsley ihre Scheidung öffentlich durchlebt. Sutton Stracke nutzt ihren Namenswechsel als Befreiungsschlag, und Bozoma St. John will mit Partnerin Keely den nächsten Schritt in Richtung Familie wagen.
Unterstützt werden die Glamour-Damen von Kathy Hilton, Jennifer Tilly und Neuzugang Natalie Swanston Fuller, die zusätzliche Starpower ins Ensemble bringen. Auch alte Bekannte wie Denise Richards, Adrienne Maloof und Faye Resnick schauen für Gastauftritte vorbei. Produziert wird die Reality-Serie erneut von Evolution Media (ein Amazon MGM Studios-Unternehmen) und 32 Flavors Entertainment unter der Aufsicht von Andy Cohen.
